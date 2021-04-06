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İşte Kılıçdaroğlu'na göre halkın gazetesi! Biz değil manşetler konuşsun

2021-04-06 16:15:37
İşte Kılıçdaroğlu'na göre halkın gazetesi! Biz değil manşetler konuşsun

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi'nin 104 emekli amiralin imzaladığı bildiriyi "darbe bildirisi" olarak nitelendirerek, imzası olan emekli amirallerin CHP üyesi yakınlarının da listesini paylaştığı haberine tepki gösterdi. Hürriyet’in Aydın Doğan’ın bünyesinde olduğu yıllardaki tavrını öven Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Efendim bu darbe marbe bilmem ne hikayelerini güçlendirmek için, bakıyorlar ki havuz medyasını yeteri kadar kullanamıyorlar çünkü itibarları yok. Bir parça itibarı olan Hürriyet gazetesi üzerinden bu sefer CHP'ye saydırmaya başlıyorlar. İnsan o gazetenin geçmişine üzülüyor insan. Halkın gazetesiydi. Gerçekten medyanın amiral gemisiydi. Şimdi kuyrukta sandal bile olamadı." ifadelerini kullandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri tetikçi Ertuğrul Özkök genel yönetmeliğindeki Hürriyet'in 28 Şubat sürecinde ve sonrasında attıkları manşetleri yeniden akıllara getirdi.

#1
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#2
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#3
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#4
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#5
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#6
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#7
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#8
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#9
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#10
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#11
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#12
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#13
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#14
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#15
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#16
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#17
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

#18
Foto - İşte Kılıçdaroğlu'nun

İşte Kılıçdaroğlu'nun "halkın gazetesi" dediği Hürriyet'in 28 Şubat döneminde Erbakan hükümetine yönelik darbeyi tetikleyen skandal manşetleri:

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