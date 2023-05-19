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İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

2023-05-19 07:25:44
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne giden süreçte iyice ayyuka çıkan 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki ilişki yeni değil. Yıllardır süregelen karşılıklı adımlarla Türk siyasetine 'terör' gölgesi düşürüldü. Kılıçdaroğlu yeri geldi açık açık terör örgütü YPG/PKK'yı savundu yeri geldi HDP üzerinden mesaj verdi. CHP yönetiminde bulunan ve milletvekili olan isimler terörist cenazelerinde bile boy gösterdi. Kılıçdaroğlu göz göre göre CHP'nin HDP ile olan kirli ilişkisini gizlemeye çalışssa da arşiv unutmaz! İşte arşivden CHP-HDP-PKK hattına dair skandallar... KILIÇDAROĞLU VE CHP'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE İLİŞKİLERİ: 1."Yerel Yönetimler Özerklik Şartını Aynen Kabul Edeceğiz" CHP genel başkanı olduktan sonra Hakkari'de yaptığı ve bir tane Türk bayrağının dalgalanmadığı mitingde skandal açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu, "Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz" dedi. (3 Mayıs 2011) DTK, söz konusu mitingden 54 gün sonra özerklik ilan etti. (14 Temmuz 2011)

#1
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

2. PKK sempatizanı Aynur Doğan'a Destek Vermesi Aynur Doğan'ın Derince'de vereceği konser, prosedürlere uymadığı gerekçesiyle iptal edildi. Kılıçdaroğlu, PKK elebaşı Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a sahip çıktı. Tweetinde Aynur Doğan'ın şarkısını paylaştı. Kılıçdaroğlu:"Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" (15 Mayıs 2022)

#2
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

3. "YPG'yi Terör Örgütü Olarak Görmeyiz" Kılıçdaroğlu:"Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." (20 Ekim 2014)

#3
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

4. "YPG Bize mi Saldıracak?" "YPG bize mi saldıracak?" (4 Mart 2019) Kılıçdaroğlu, bir hafta sonra kendini yalanlayarak "Benim öyle bir cümlem yok." dedi. (8 Mart 2019)

#4
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

5."Hapisteki PKK'lıları Ziyaret Ettik" Her türlü terör organizasyonunun desteklendiğini itiraf etti. Kılıçdaroğlu: ""Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık" (Haziran 2016)

#5
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

6.PKK'lılar, "Barikatları Kuran Arkadaşlar" 600'e yakın güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 300 sivilin katledildiği Hendek eylemlerini gerçekleştiren PKK'lılar için "Barikatları kuran arkadaşlar" hitabını kullandı. (Aralık 2015)

#6
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

7.Londra'da Amberin Zaman ile Görüşmesi İngiltere'de bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da terör destekçisi ve Kandil sözcüsü Amberin Zaman ile görüştü. (Kasım 2022)

#7
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

8."İMC TV Niçin Kapatılıyor?" Demesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında PKK'nın sözcülüğünü yapan IMC TV'ye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu: "Medyanın özgürlüğünü sonuna kadar korumamız lazım. İMC TV'yi kapatıyorsunuz. Niçin? Mahkeme kararı mı var?" (Ekim 2016)

#8
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

9.Terörle Mücadele İçin "Adam Öldürmekle Bir Sorun Çözülmez" Demesi Türkiye, PKK saldırılarının hedefi olup teröre karşı topyekun bir mücadele verirken Kılıçdaroğlu, iktidarı silah bırakmaya çağırdı. Kılıçdaroğlu: "Adam öldürmekle bir sorun çözülmez." (10 Nisan 2016)

#9
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

10."Anayasanın 2. ve 3. Maddelerini Değiştirelim" Bir yandan Atatürk'ün partisi olmakla övünen Kılıçdaroğlu, PKK destekçisi IMC TV'de Türkçülük ve Atatürkçülüğün anayasal kaynağı olan maddeleri değiştirmekten bahsetti. Kılıçdaroğlu: "Anayasanın 2. ve 3. maddelerini değiştirelim" (Ekim 2015)

#10
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

11."Terör Örgütüne Destek Olabilirler" Kılıçdaroğlu bir TV kanalında SİHA'lar tarafından öldürülen teröristlerin piknik yapmaya gittiğini, yanlarında silah olmadığını söyledi. Terörle mücadelede SİHA'ların kullanılmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, adeta teröre destek verdi. Kılıçdaroğlu: "Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok." ifadelerini kullandı. (Eylül 2017)

#11
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

12.Tanrıkulu'nun Teröristlere "Yurttaş" Demesi CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'ya karşı oldukça etkin olan SİHA'ları karalama kampanyası başlattı. (Eylül 2017) Tanrıkulu, SİHA'ların "sivil yurttaşları" vurduğu yalanıyla manipülasyon yaptı.

#12
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

13.PKK Sempatizanı İstanbul İl Başkanı: Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu, terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye sempatisi ile bilinen Canan Kaftancıoğlu'nu İstanbul İl Başkanı olarak atadı. Canan Kaftancıoğlu'nun devlete, şehitlere ve şehitliğe hakaret ettiği, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'yi övdüğü tweetleri ortaya çıktı.

#13
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

14.PKK'lı Sevim Dağdelen ve Evrim Sommeer ile Görüşmesi Kılıçdaroğlu, Almanya'da sürekli Türkiye aleyhtarı ve terör örgütü PKK'yı destekleyici açıklamalarda bulunan Sevim Dağdelen ve Evrim Sommeer ile görüştü. (Aralık 2018)

#14
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

15."CHP Kolluk Güçleri Kuracak" CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin giderek bir terör organizasyonu gibi işlemesi yönünde faaliyetlerine devam ediyor. Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurmayı planladığı öz savunma güçlerine benzer şekilde bir CHP kolluk güçleri kurulacağını açıkladı. (22 Nisan 2019)

#15
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

16."CHP Neyse PYD'de Odur" CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, PYD'nin siyasi bir parti olduğunu söyleyip, "CHP neyse PYD'de odur" dedi. (23 Ekim 2019)

#16
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

17.Terörist Abdullah Öcalan Posterleriyle Poz Veren CHP'li Kılıçdaroğlu'nun A takımından olan Mahmut Tanal katıldığı bir yürüyüşte terörist elebaşı Abdullah Öcalan posterleriyle poz verdi. (21 Temmuz 2015)

#17
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

18.CHP'liler Terörist Cenazelerine Katıldı Kılıçdaroğlu'nun A takımından olan Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi ve eski Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, terörist cenazesinde boy gösterdi. Terör örgütü PYD'ye katılıp Kobani'de öldürülen teröristin cenazesini karşıladı. İlgezdi cenazede gözyaşı döktü.

#18
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

19.PKK'nın Sözde Marşında Esas Duruşa Geçen CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun A takımından olan CHP Genel Başkan Bülent Tezcan, HDP'lilerle birlikte bulunduğu salonda terör örgütü PKK'nın sözde marşı söylenirken esas duruşa geçti. Tezcan ve beraberindeki heyet, devleti katil ilan etti. (24 Ocak 2016)

#19
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

20.Dağdaki Teröristlere Özgürlük İstemesi CHP'nin hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu'nu Kılıçdaroğlu kamuoyuna açıkladı. (23 Temmuz 2013) Raporda adı geçen sözde gazetecilerden olan Dilşah Ercan isimli terörist dağdan silahıyla poz vererek Türk askerine ve polisine tehditler yağdırdı. Dilşah Ercan, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakılmasını istediği gazetecilerden birydi.

#20
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

21.CHP'li İBB Başkanı PKK'lıları İşe Aldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "PYD terör örgütü değildir" demiş, CHP'li İBB Başkanı da PYD/PKK'lıları İBB'de işe almıştı. Daha sonra bu PKK'lılar tespit edilerek tutuklandı

#21
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

22. PKK/PYD ile Mücadele İçin Verilen Tezkereye "Hayır" Dedikten Sonra "Kandil'i Yerle Bir Edeceğim" Demesi CHP, Irak ve Suriye Suriye tezkerelerine HDP ile birlikte "Hayır" oyu verdi. YPG için "terör örgütü değil" diyen ve meclisteki tezkereye hayır oyu veren Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağım, Kandil'i yerle yeksan etmezsem bana Kemal Kılıçdaroğlu demeyin" dedi.

#22
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

23."Bizim Sınırımızda Başkası Olacağına PYD Olsun" CHP Çanakkale Milletvekili ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD için "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun" ifadelerini kullandı. (Ekim 2022)

#23
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

24.Terör Propagandasından Mahkum Edilen Ayşe Çelik ile Görüşmesi Kılıçdaroğlu, Doğu ve Güneydoğu'daki hendek operasyonları esnasında askerimize iftira atarak terör propagandası yapmaktan mahkum edilen ardından tahliyesine karar verilen Ayşe Çelik isimli öğretmeni kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesi tepkiyle karşılandı. (7 Haziran 2019)

#24
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

25."PKK Reklamı Yapmamak İçin PKK Demedim" Gara bölgesinde teröristlerce kaçırılan ve şehit edilen 13 vatandaşımız için yayınladığı taziye mesajında PKK adını zikretmekten imtina etti. Ardından yaptığı açıklamada "Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz." diyerek iki yüzlülüğünü savundu.

#25
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

26.Terör Yuvası TBB'yi Ziyaret Etmesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu; Ermeni Soykırımı yalanını savunan, DHKP-C'li teröristleri savunan, Apo için özel sağlık heyeti kuran, PYD'ye karşı yapılan operasyona "savaşa hayır" diyerek karşı çıkan, PYD'li teröriste barış ödülü veren Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti. (Eylül 2020)

#26
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

27."Barış İçinde Yaşamak Varken Neden Oralara Gidiyoruz?" Demesi Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya yapılan operasyona karşı çıktı. (Ekim 2019) Kılıçdaroğlu: "Barış içinde yaşamak varken neden oralara gidiyoruz? Hangi gerekçe ile gidiyoruz? Yazık günah değil mi bu memlekete?"

#27
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

28."PKK Silah Bırakamaz Çünkü IŞİD ile Savaşıyor" Kılıçdaroğlu, bir yayınında yine PKK'yı ve silahlı mücadelesini savundu. Kılıçdaroğlu: "PKK silahı bırakamaz çünkü IŞİD ile savaşıyor."

#28
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

29."PKK" Demeden Terörü Lanetlemesi Taksim saldırısından sonra yaptığı açıklamada PKK'dan hiç bahsetmeyip hükümeti hedef aldı. Kılıçdaroğlu: "Terörle nasıl mücadele edilirmiş, teröristlerle nasıl mücadele edilirmiş, Millet İttifakı iktidar olduğunda bütün Türkiye de bütün dünya da öğrenecektir. Şimdi birileri çıkıp böyle bir günde siyaset olmaz diyecek. Hayır efendim. Siyaset böyle günler olmasın diye yapılır zaten." (15 Kasım 2022)

#29
Foto - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

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