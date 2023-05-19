İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne giden süreçte iyice ayyuka çıkan 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki ilişki yeni değil. Yıllardır süregelen karşılıklı adımlarla Türk siyasetine 'terör' gölgesi düşürüldü. Kılıçdaroğlu yeri geldi açık açık terör örgütü YPG/PKK'yı savundu yeri geldi HDP üzerinden mesaj verdi. CHP yönetiminde bulunan ve milletvekili olan isimler terörist cenazelerinde bile boy gösterdi. Kılıçdaroğlu göz göre göre CHP'nin HDP ile olan kirli ilişkisini gizlemeye çalışssa da arşiv unutmaz! İşte arşivden CHP-HDP-PKK hattına dair skandallar... KILIÇDAROĞLU VE CHP'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE İLİŞKİLERİ: 1."Yerel Yönetimler Özerklik Şartını Aynen Kabul Edeceğiz" CHP genel başkanı olduktan sonra Hakkari'de yaptığı ve bir tane Türk bayrağının dalgalanmadığı mitingde skandal açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu, "Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz" dedi. (3 Mayıs 2011) DTK, söz konusu mitingden 54 gün sonra özerklik ilan etti. (14 Temmuz 2011)