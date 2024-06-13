İşte, kaliteli kurban seçmenin yolu

Kurbanlıkların geçen yıla göre satışının daha yavaş olduğunu belirten Mutluer, "Büyük ve küçükbaş hayvanlarla hizmet etmekteyiz. Büyükbaş hayvanlarımız 4 gruptan oluşuyor. Dana grubumuz ikiye ayrılıyor. Bunlar 400 ile 450 kilogram arasında fiyatı 100 bin ile 125 bin lira arasında her bütçeye uygun hayvanlarımız. Düve tabir edilen 400 ile 450 kilogram arasındaki hayvanlarımız daha çok tercih ediliyor. Şuanda elimizde düve ve inek kalmadı. Dana grubunda yüzde 80'i bitmiş durumda. Türkiye rakamlarını bilmiyorum ama Konya'da çok fazla bir kurban satışı yok, geçen seneye göre daha düşük ama şu anda bizim işlerimiz iyi, onun nedeni de müşterilerimizin memnuniyeti olarak değerlendiriyoruz. Kurban etinden alınan memnuniyet diğer seneye de faydası oluyor.