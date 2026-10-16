İşte Halk TV’ye kayyım atanmasının perde arkası! TV sahibi olmak başka suç işlemek başka

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; "Hiç kimse hukukun üstünde olmadığı gibi hiç kimse de hukuki süreçler tamamlanmadan suçlu ilan edilemez. Bir medya kuruluşu hakkında yürütülen soruşturmayı veya alınan bir yargı kararını bütün yönleriyle değerlendirmeden doğrudan basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale olarak nitelendirmek son derece yanlıştır. Hukuki süreçlerin kendi mecrasında işlemesine saygı göstermek demokratik olgunluğun gereğidir. Elbette ki gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilmesi, vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşması ve farklı görüşlerin kamuoyunda karşılık bulması hepimiz için önemlidir. Ancak özgürlükler ile hukuki sorumluluklar birbirinin alternatifi değildir. Radyo sahibi olmak, televizyon sahibi olmak kimseye ama hiç kimseye suç işleme özgürlüğünü sunmaz."