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İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

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İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Gülistan Doku soruşturmasında şok eden şok eden yeni bir gelişme yaşandı. Doku’nun yanık olarak dinlenen üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş’ın ifadesi, gizemli hastane ziyaretleri sonrası Doku’nun kaybolmadan önce hamile olabileceği şüphesini artırdı.

#1
Foto - İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Gülistan Doku soruşturmasında tanık olarak dinlenen üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş’ın ifadesi, genç kadının kaybolmadan önce hamile olabileceği şüphesini artırdı. İlbaş; Doku’nun Aralık 2019’da şiddetli mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrısı ve baş dönmesi yaşadığını, yemek kokularından rahatsız olduğunu, iştahının kesildiğini ve hastaneye yatmak istediğini anlattı. Doku’nun kaybolmadan önceki haftalarda üzgün, çaresiz, solgun ve ciddi şekilde zayıflamış göründüğünü belirten tanık, eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov’un kıskanç ve baskıcı olduğunu söyledi. İlbaş ayrıca Abakarov’un kayıp sonrasında kendisine, “Ne yaptıysa kendisine yaptı, her şey onun yüzünden oldu” dediğini açıkladı.

#2
Foto - İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada dikkat çekici bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlenen Gülşen İlbaş, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki haftalarda yaşadığı sağlık sorunlarını ayrıntılı olarak anlattı. Doku’nun sınıf arkadaşı olan İlbaş’ın beyanları; genç kadının kaybolmadan önce hamile olup olmadığı, hastaneye neden başvurduğu ve sağlık kayıtlarında hangi işlemlerin yapıldığı sorularını yeniden gündeme taşıdı. Tanığın anlattığı mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrısı, baş dönmesi, iştahsızlık ve koku hassasiyeti gibi belirtiler, dosyada gebelik ihtimalinin de araştırılması gerektiği yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

#3
Foto - İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Gülşen İlbaş, Gülistan Doku’nun Aralık 2019’da bir gün çok ağır şekilde rahatsızlandığını anlattı. Doku’nun ayakta durmakta güçlük çektiğini belirten İlbaş, genç kadının kendisinden hastaneye götürülmesini istediğini söyledi. Tanık İlbaş, hastaneye giderken Gülistan Doku’nun sürekli kusacakmış gibi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Çok hastaydı ve ayakta duramıyordu. Mide bulantısı vardı. Hastaneye giderken ‘Kusacağım’ diyordu, kendisini zor tutuyordu. Karın ağrısı ve baş dönmesi de vardı.” İlbaş, Gülistan Doku’yu gündüz saatlerinde Tunceli Devlet Hastanesinin acil servisine götürdüğünü söyledi.

#4
Foto - İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Tanığın anlatımına göre Gülistan Doku, hastanedeki muayenesi sırasında yatışının yapılmasını istedi. Ancak doktorun bu talebi kabul etmediği belirtildi. Doktorun odasına alınmadığını söyleyen İlbaş, muayenenin içeriğini ve Doku’ya hangi teşhisin konulduğunu bilmediğini ifade etti. Hastaneden çıktıktan sonra arkadaşına rahatsızlığının nedenini sorduğunu anlatan İlbaş, Doku’nun kendisine herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi. Bu beyan, Doku’nun kaybolmadan kısa süre önce hastaneye hangi şikâyetle başvurduğu ve muayene sırasında hangi işlemlerin yapıldığı sorularını gündeme getirdi.

#5
Foto - İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Gülistan Doku’nun hastane ziyaretinden sonraki günlerde de rahatsızlığının devam ettiği belirtildi. İlbaş, Doku’nun yemekhanede çok az yemek yediğini ve çoğu zaman yemeğini yarım bıraktığını anlattı. Tanığa göre Doku, yemek yerken, “Yediğim şeyler kokuyor gibi geliyor, midemi bulandırıyor” diyordu. Genç kadının iştahının kesildiğini, bitkin ve solgun görünmeye devam ettiğini söyleyen İlbaş’ın anlattığı belirtiler, soruşturmada hamilelik ihtimalinin araştırılması gereken başlıklardan biri olarak öne çıktı. Bununla birlikte tanık, o dönemde Gülistan Doku’nun hamile olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ve bu yönde bir şüphe duymadığını da özellikle ifade etti.

#6
Foto - İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Gülşen İlbaş, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki haftalarda ruhsal ve fiziksel açıdan belirgin biçimde değiştiğini söyledi. Doku’nun çok üzgün, bitkin, solgun ve çaresiz göründüğünü belirten tanık, genç kadının ciddi şekilde zayıfladığını anlattı. İlbaş, Gülistan Doku’nun normalde neşeli, merhametli ve hayata bağlı bir genç olduğunu belirterek intihar ihtimaline inanmadığını söyledi. Doku’nun KPSS’ye hazırlandığını ve geleceğe ilişkin hedefleri bulunduğunu ifade eden İlbaş, şunları kaydetti: “Hedefleri ve hayalleri vardı. Asla intihar edecek bir kız değildi.”

#7
Foto - İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Tanık Gülşen İlbaş, Gülistan Doku’nun Zainal Abakarov ile yaşadığı ilişkiye ilişkin de önemli bilgiler verdi. İlbaş, Abakarov’un normalde iyi biri gibi göründüğünü ancak Gülistan Doku’yu çok kıskandığını ve sosyal hayatını kısıtladığını söyledi. Doku’nun staj sonrasında arkadaşlarıyla bir yere gitmek istediğinde bile Abakarov’dan izin aldığını anlatan İlbaş, Abakarov’un çoğu zaman buna izin vermediğini belirtti. Tanık, çiftin bu nedenle sık sık tartıştığını, defalarca ayrılıp yeniden barıştıklarını ifade etti. Ancak Doku’nun kaybolmasından önce çiftin yaklaşık 15-20 gündür görüşmediğini belirten İlbaş, bu nedenle 4 Ocak 2020’de Doku’nun birdenbire Abakarov’un evine gitmesine anlam veremediğini söyledi.

#8
Foto - İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Tanık ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, Zainal Abakarov’un Gülistan Doku’nun kaybolmasından sonra söylediği öne sürülen sözler oldu. İlbaş, kayıp olayının ardından Abakarov ile görüştüğünü ve genç adamın kendisine şu ifadeleri kullandığını anlattı: “Ne yaptıysa o kendisine bunu yaptı. Her şey onun yüzünden oldu. Annemle babam da kavga etti.” İlbaş, o dönemde bütün dikkatlerinin Gülistan Doku’yu bulmaya yöneldiğini, bu nedenle Abakarov’a “Ne yaptı?” veya “Her şey neden onun yüzünden oldu?” diye sormanın aklına gelmediğini söyledi. Daha sonra herkesin Abakarov’dan şüphelenmeye başladığını ifade eden tanık, kendisiyle bir daha görüşmediğini belirtti. Söz konusu ifadelerin hangi olay veya tartışmaya işaret ettiği soruşturmanın cevap bekleyen önemli sorularından biri oldu.

#9
Foto - İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Gülşen İlbaş, Gülistan Doku ile Zainal Abakarov’un Aralık 2019’un ortalarından itibaren iletişim kurmadığını söyledi. Bu ayrılığın, çiftin geçmişteki ayrılıklarına göre çok daha uzun sürdüğünü belirten tanık, Doku’nun kaybolmasından bir gün önce Abakarov’un evine neden gittiğini bilmediğini ifade etti. İlbaş, “Yaklaşık 15-20 gündür hiç görüşmediği erkek arkadaşının evine kafeden çıkarak birdenbire neden gittiğini bilmiyorum” dedi. Doku’nun bu ziyareti kendi isteğiyle mi yaptığı, görüşmede neler yaşandığı ve Abakarov’un daha sonra söylediği öne sürülen sözlerin bu ziyaretle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

#10
Foto - İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Tanığa, Gülistan Doku’nun birkaç kez gebelik testi yaptırdığı yönündeki bilgiler de soruldu. İlbaş, bu testlerden haberi olmadığını ve Doku’nun hamile olabileceğinden o dönemde şüphelenmediğini söyledi. Tanık, Doku ile Abakarov’un Temmuz 2019 civarında birlikte tatile gittiklerini Gülistan Doku’dan duyduğunu anlattı. Ancak Doku’nun mide bulantısı ve diğer şikâyetleri yaşadığı kış döneminde çiftin uzun süredir ayrı olduğunu bildiği için hamilelik ihtimalini düşünmediğini ifade etti. Doku’nun bu dönemde başka bir ilişkisi bulunup bulunmadığını bilmediğini söyleyen İlbaş, genç kadının son zamanlarda Rojvelat Kızmaz ile samimi olduğunu da belirtti.

#11
Foto - İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Tanığın Gülistan Doku’yu kaybolmadan önce hastaneye götürdüğünü açıklaması, soruşturmadaki hastane kayıtlarını daha da önemli hâle getirdi. Doku’nun hangi tarihte, hangi şikâyetlerle ve hangi doktor tarafından muayene edildiği; kendisine hangi tetkiklerin uygulandığı ve gebelik testi yapılıp yapılmadığı inceleniyor. Soruşturma kapsamında daha önce Gülistan Doku’ya ait bazı hastane kayıtları ile sistem loglarının silindiğine ilişkin tespitler yapılmıştı. Tanık anlatımındaki hastane başvurusu ile mevcut sağlık verileri arasındaki uyumun, bilirkişi raporları ve dijital kayıtlar üzerinden karşılaştırılması bekleniyor.

#12
Foto - İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Gülşen İlbaş, Gülistan Doku’nun ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını, bu nedenle okul dışında kafe ve restoranlarda garsonluk yaptığını söyledi. Doku’nun siyasetle ilgilenmediğini, düzenli şekilde okuluna gidip geldiğini ve KPSS için kitaplar aldığını belirten İlbaş, genç kadının yaşamına son vermesini gerektirecek bir düşüncesi olduğuna inanmadığını ifade etti. Tanık, Doku’nun kaybolmasının ardından her gün Sarısaltuk Viyadüğü ve baraj çevresindeki arama çalışmalarına katıldığını, dalgıçların günlerce sürdürdüğü çalışmaları takip ettiğini söyledi. Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce yaşadığı sağlık sorunlarının, hastane ziyaretinin, olası gebelik ihtimalinin ve eski erkek arkadaşıyla yaptığı son görüşmenin aydınlatılması amacıyla soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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