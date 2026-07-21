İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Tanık ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, Zainal Abakarov’un Gülistan Doku’nun kaybolmasından sonra söylediği öne sürülen sözler oldu. İlbaş, kayıp olayının ardından Abakarov ile görüştüğünü ve genç adamın kendisine şu ifadeleri kullandığını anlattı: “Ne yaptıysa o kendisine bunu yaptı. Her şey onun yüzünden oldu. Annemle babam da kavga etti.” İlbaş, o dönemde bütün dikkatlerinin Gülistan Doku’yu bulmaya yöneldiğini, bu nedenle Abakarov’a “Ne yaptı?” veya “Her şey neden onun yüzünden oldu?” diye sormanın aklına gelmediğini söyledi. Daha sonra herkesin Abakarov’dan şüphelenmeye başladığını ifade eden tanık, kendisiyle bir daha görüşmediğini belirtti. Söz konusu ifadelerin hangi olay veya tartışmaya işaret ettiği soruşturmanın cevap bekleyen önemli sorularından biri oldu.