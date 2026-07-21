İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi...

Gülistan Doku soruşturmasında tanık olarak dinlenen üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş’ın ifadesi, genç kadının kaybolmadan önce hamile olabileceği şüphesini artırdı. İlbaş; Doku’nun Aralık 2019’da şiddetli mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrısı ve baş dönmesi yaşadığını, yemek kokularından rahatsız olduğunu, iştahının kesildiğini ve hastaneye yatmak istediğini anlattı. Doku’nun kaybolmadan önceki haftalarda üzgün, çaresiz, solgun ve ciddi şekilde zayıflamış göründüğünü belirten tanık, eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov’un kıskanç ve baskıcı olduğunu söyledi. İlbaş ayrıca Abakarov’un kayıp sonrasında kendisine, “Ne yaptıysa kendisine yaptı, her şey onun yüzünden oldu” dediğini açıkladı.