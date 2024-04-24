2024-04-24 12:56:46 İşte filozof Atakan'ın son hali
Konuşmaları ve felsefe kitaplarına ilgisiyle dikkatleri çeken Atakan'ın son hali ortaya çıktı.
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Konuşmaları ve felsefe kitaplarına ilgisiyle dikkatleri çeken Atakan'ın son hali ortaya çıktı.
Yıllar önce bir kitapçıda yaptığı röportajla ülke gündemine oturan, o dönem 10 yaşında olan Atakan Kayalar, felsefeye merakı ve konuşma üslubuyla çok konuşulmuştu.
Filozof Atakan, gündem olduğu zamanlarda oldukça takdir edilmişti.
Aradan geçen yıllardan sonra herkes "Filozof Atakan nerede?" diye sordu.
Şu anda 15 yaşında olan Kayalar'ı CharmQuell isimli bir Youtube hesabı buldu.
İşte internette kapsamlı bir araştırmayla ortaya çıkan Filozof Atakan'ın son hali: Kaynak: Türkiye
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