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Yaşam
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İşte filozof Atakan'ın son hali

2024-04-24 12:56:46
İşte filozof Atakan'ın son hali

Konuşmaları ve felsefe kitaplarına ilgisiyle dikkatleri çeken Atakan'ın son hali ortaya çıktı.

#1
Foto - İşte filozof Atakan'ın son hali

Yıllar önce bir kitapçıda yaptığı röportajla ülke gündemine oturan, o dönem 10 yaşında olan Atakan Kayalar, felsefeye merakı ve konuşma üslubuyla çok konuşulmuştu.

#2
Foto - İşte filozof Atakan'ın son hali

Filozof Atakan, gündem olduğu zamanlarda oldukça takdir edilmişti.

#3
Foto - İşte filozof Atakan'ın son hali

Aradan geçen yıllardan sonra herkes "Filozof Atakan nerede?" diye sordu.

#4
Foto - İşte filozof Atakan'ın son hali

Şu anda 15 yaşında olan Kayalar'ı CharmQuell isimli bir Youtube hesabı buldu.

#5
Foto - İşte filozof Atakan'ın son hali

İşte internette kapsamlı bir araştırmayla ortaya çıkan Filozof Atakan'ın son hali: Kaynak: Türkiye

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