2024-03-22 07:19:04 İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla MİT Mahrem Yapılanması içerisinden çıkarılarak ayrı bir birim olarak doğan yapının başında 7 Şubat MİT kumpasının mimarlarından "Cafer" kod Ahmet Hamdi Parlak'ın yer aldığı saptandı. Parlak'ın FETÖ'cü akademisyenlerle siyaset üzerine çizilecek yol haritası, planlamalar, seçimler ve seçim taktikleri üzerine gizli toplantılar yaptığı öğrenilirken, toplantıda ortaya çıkarılan yol haritasına son şekli ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in verdiği tespit edildi.