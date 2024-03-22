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İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

2024-03-22 07:19:04
İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla MİT Mahrem Yapılanması içerisinden çıkarılarak ayrı bir birim olarak doğan yapının başında 7 Şubat MİT kumpasının mimarlarından "Cafer" kod Ahmet Hamdi Parlak'ın yer aldığı saptandı. Parlak'ın FETÖ'cü akademisyenlerle siyaset üzerine çizilecek yol haritası, planlamalar, seçimler ve seçim taktikleri üzerine gizli toplantılar yaptığı öğrenilirken, toplantıda ortaya çıkarılan yol haritasına son şekli ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in verdiği tespit edildi.

#1
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

FETÖ'nün talimatları doğrultusunda Siyaset Mahrem Yapılanmasının en dikkat çeken hamlelerinden bir tanesi eski Ak Parti milletvekilleri Hakan Şükür, İdris Bal ve eski bakan İdris Naim Şahin'in istifalarıydı. Hem Bal, hem de Şahin'in mahrem yapının talimatlarıyla kurdukları siyasi partilerindeki sonları, tıpkı 2015 seçimlerinde milletvekili adayı olan ancak halkta karşılıkları olmadıkları gerçeğiyle yüzleşen FETÖ'cü emniyet müdürleriyle aynı oldu.

#2
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

Siyaset Mahrem Yapılanmasının üzerinde en çok eğildiği isimlerden bir tanesinin de CHP eski İstanbul milletvekili Aykan Erdemir'di. Amerika'ya firar eden Erdemir'in ismi, beraberinde 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cü polis müdürleri ve yargı mensupları tarafından oluşturulan sahte belge ve bilgileri ABD'ye götürmesiyle biliniyor.

#3
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

İstihbarat birimlerince yapılan analiz ve uzun soluklu çalışmalar neticesinde, örgütün siyaseti dizayn etmek için 2013 yılında MİT Mahrem Yapılanmasının başındaki Murat Karabulut tarafından oluşturulan 69 kişilik FETÖ'nün Siyaset Mahrem Yapılanmasının başında, 7 Şubat MİT kumpasının mimarlarından biri olan 'Cafer' kod Ahmet Hamdi Parlak yer alıyor. Parlak; örgütün ana finans kuruluşlarından Kaynak Holding isimli şirkette yöneticilik yaptı. Parlak, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü danışmanı Fatih Gürsul'un da içerisinde yer aldığı 'Genel Müdürler' (GM) olarak adlandırdığı grupta yer alan isimlerden bir tanesiydi.

#4
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

İNGİLTERE'YE FİRAR ETTİ Mavi kategoride aranan Parlak, 2005-2010 yılları arasında MİT Başkanlığı yapılanmasının İstanbul sorumlusuydu. Örgütün darbe girişiminden kısa bir süre önce yurt dışına çıkan Parlak'ın son olarak İngiltere'de olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

#5
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

ANKARA BÖLGE İMAMI ÖZCAN'DI Yapılanma, Ankara Bölge İmamlığına atanan diş hekimi "Ekrem" kod Ahmet Özcan'a 18 il bağlanarak hızlıca faaliyetlere başladığı saptandı. Ahmet Özcan, 2012 -2013 yılları arasında MİT İmamı Murat Karabulut'a doğrudan bağlı olarak yapı içerisinde yer alan MİT mensuplarının Evlendirme İmamlığı görevini de yürüten isim olarak biliniyor.

#6
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

MERKEZ ANKARA VE İSTANBUL 2013 Yılında FETÖ Siyaset Mahrem Yapılanması Ankara Tandoğan'da Ahmet Özcan'a ait olan Güldent Tıbbi Medikal Ürünler Limited Şirketi tarafından bir ofis kiralanarak faaliyetine başlar. İstanbul Üsküdar'da Türkiye İmamı Ahmet Hamdi Parlak'a ait bir kozmetik ve tıbbi ürün firması adına daha ofis tutularak faaliyetlerini bu merkezden yürüttü.

#7
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

ANKARA 2'YE İSTANBUL'U 3'E BÖLDÜLER Siyaset Mahrem Yapılanması 2013 yılında İç Anadolu ve Orta Karadeniz Bölgesi, Ankara büyüklüğü nedeniyle Ankara1-2 diye ikiye bölündüğü öğrenildi. Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi içindeki İstanbul'un ise büyüklüğü nedeniyle İstanbul 1-2-3 diye üç parçaya ayrıldığı öğrenildi. Doğu ve Doğu Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz Bölgesi ve Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi olmak üzere beş bölgeye 5 bölge mahrem imamı atanarak faaliyetlerine başladığı öğrenildi.

#8
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

FETÖ DOKTRİNİ Ahmet Hamdi Parlak'ın FETÖ'cü öğretim görevlileri Kamu Yönetimi Siyaset bilimi hocası Doç. Dr. Hüseyin Demir ve Ak Parti'ye sızmaya çalışan ancak güvenlik taramasından geçemeyen Dr. Süfyan Emiroğlu ile birlikte siyaset üzerine çizilecek yol haritası, planlamalar, seçimler ve seçim taktikleri üzerine sürekli toplantılar yaptığı öğrenildi. Üzerinde çalışılan doktrin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e sunuluyordu. Gizli toplantılarda FETÖ adına bağımsız adayların isimleri belirlenirken, diğer siyasi partilere kimlerin sızdırılması gerektiğini belirleniyordu.

#9
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

AYRIM YAPMADAN SIZIN FETÖ Siyaset Mahrem Yapılanmasının MİT Mahrem Yapılanması içerisinden çıkmasının kararını bizzat Fetullah Gülen tarafından gizlilik içerisinde yürütülmesi gerektiği için verdiği öğrenilirken, yapılanmanın direkt olarak Fetullah Gülen'e bağlandığı öğrenildi. FETÖ Siyaset Yapılanmasının stratejisini ve yol haritasına son şeklini veren elebaşı Fetullah Gülen, örgütün Milli Eğitim, Yargı, Emniyet, Askeriye, Mülkiye gibi sızılarak yerleşilmişse siyasete de sızılması gerektiğinin talimatını vermiş. Fetullah Gülen'in talimatına göre, tüm siyasi partilerin Sağ, Sol, Milliyetçi, Sosyal Demokrat, Muhafazakâr, Sosyalist ve Komünist gibi parti ayrımı yapılmadan gençlik kollarına, kadın kollarına, İl ve ilçe teşkilatlarına kendilerini saklayarak sızıldığı öğrenildi.

#10
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

GERGERLİOĞLU VE TANRIKULU'NU KULLANDILAR Mahrem yapılanmanın, 7 Haziran 2015 seçimlerinde FETÖ terör örgütünün tüm bileşenleri olarak HDP'li Selahattin Demirtaş'a oy verilmesi kararını Fetullah Gülen'e onaylattırılması sürecini organize ettiği, o dönem HDP Milletvekili olan DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergeroğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile sürekli temasta kalınarak hükümete karşı yönlendirme yaptırıldığı saptandı.

#11
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

2 İDRİS'E DE PARTİ KURDURTTULAR FETÖ'nün Siyaset Mahrem Yapılanmasının Türkiye'de AK Parti'ye karşı yeni parti kurulması yönünde faaliyetler yürütüldüğü belirlenirken, bunlardan en dikkat çekeni 2015'te Ak Parti'den istifa ederek 'Milad' isimli parti kuran eski bakan İdris Naim Şahin oldu. Yapılanmanın bir diğer önem verdiği ve kullandığı isimlerden bir tanesi de eski milletvekili İdris Bal'dı.

#12
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

17-25 Aralık darbe girişiminden kısa bir süre önce Ak Parti'den istifa eden Bal da tıpkı İdris Naim Şahin gibi FETÖ Siyaset yapılanmasının talimatlarıyla "Demokratik Gelişim Partisi" adı altında parti kurdu. Toplumda herhangi bir karşılığı olmadığı ortaya çıkınca Şahin gibi Bal da kendi kurduğu partiden istifa etmek zorunda kaldı. Bir diğer talimatla vekillikten istifa eden isim de eski futbolcu Hakan Şükür'dü. Şükür de tıpkı iki İdris gibi talimatla Ak Parti'den istifa eden isimler arasında yer aldı.

#13
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

İŞTE TALİMATLA İSTİFA EDEN O VEKİLLER İşte talimatla istifa eden o isimler: İzmir milletvekili Ertuğrul Günay, Ankara milletvekili Haluk Özdalga, İzmir milletvekili Erdal Kalkan, Burdur milletvekili Hasan Hami Yıldırım, İstanbul milletvekili Muhammet Çetin, İzmir milletvekili İlhan İşbilen, Kayseri milletvekili Ahmet Öksüz Kaya.

#14
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

PRENSLERİ AYKAN ERDEMİR'Dİ FETÖ'nün Siyaset yapılanmasının eski Adalet Bakanı ve son olarak CHP'nin aday göstermesi sayesinde milletvekili seçilen Deva Partili Sadullah Ergin'le de irtibatlı olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı. Yapılanmanın en değer verdiği isimlerden bir tanesi de CHP sıralarından milletvekili yapılan Aykan Erdemir oldu.

#15
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

Erdemir, 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cü savcı ve emniyet müdürlerince oluşturulan sahte belgeleri ABD'ye götüren isimlerin başında geliyor. Erdemir, halen Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ettiği öğrenilirken, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı bulunuyor.

#16
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

FETÖ'CÜ MÜDÜRLERE MİLLETVEKİLİ ADAYI OLUN TALİMATI FETÖ'nün Siyaset yapılanmasının direktifleri doğrultusunda 2015 genel seçimlerinde o dönem tutuklu olarak kurdukları kumpas davalarında yargılanan FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yakup Saygılı, Yurt Atayün, Serdar Güldalı, Halil Seyfi, Ertan Erçıktı, Metin Canbay ve Serdar Bayraktutan gibi milletvekili aday adayı olmuş ancak seçilememişti.

#17
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

2 NUMARA ÇAKIROĞLU FETÖ'nün Türkiye siyaset yapılanması içerisinde yer alan 2 numaralı isim ise "Zeynel" kod isimli Hüseyin Çakıroğlu'ydu. Bylock kullanıcısı olan Çakıroğlu, Nisan 2005'te İzmir'de FETÖ'ye bağlı Özel Körfez Dershanesi'nde öğretmen olarak görev yaptı. 2013 yılına kadar İzmir'de örgüt adına faaliyet gösteren Çakıroğlu, FETÖ'nün Siyaset Mahrem Yapılanması içerisinde Ahmet Hamdi Parlak'a bağlı İstanbul sorumluluğu faaliyetini yürüttü.

#18
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

BİŞER DE O YAPILANMADA ÇIKTI Yapılanma içerisinde en kilit isimlerden bir tanesi de "Halis", "Hasan", "Metin" kod Bülent Bişer'di. Bişer, geçmiş dönemde FETÖ'nün TSK Kara Kuvvetleri mahrem sorumluluğu ve MİT mahrem yapılanması altında Ankara ve Van'da faaliyet gösterdi. Operasyonel hat kullanan Bişer, MİT mahrem imamı Murat Karabulut'la irtibatlı önemli isimlerden bir tanesiydi. Erdal Kılıç'ın ardından, FETÖ Siyaset Mahrem Yapılanmasının Ankara sorumluluğunu 6 ay boyunca yürüttü. Daha sonra tekrar MİT Mahrem yapılanmasına geri döndü.

#19
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

KARLOV SUİKASTINDA YER ALDI Son olarak FETÖ'nün MİT Mahrem yapılanmasının Türkiye sorumluluğunu yapıyordu. Bişer, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastında, Karlov hakkında örgütün elde ettiği tüm biyografik istihbarat bilgilerinin toplandığı isimdi. Bişer, Karlov'la ilgili tüm bilgileri Pensilvanya'daki örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ileten isim olarak ön plana çıkmıştı.

#20
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

ANKARA SORUMLUSU ALMANYA'YA FİRAR ETTİ Bişer'in ardından FETÖ'nün Siyaset Mahrem Yapılanmasının Ankara sorumlularından olan Hüseyin Demir de yapının etkin isimlerinden biriydi. Demir, bu mahrem yapılanmada 2-3 ay faaliyet göstermesinden sonra "Cafer" kod Ahmet Hamdi Parlak'la arasında çıkan sorun nedeniyle Siyaset Mahrem Yapılanmasından ayrılarak bürokrasi yapılanmasına geri döndü. Bylock kullanıcısı da olan Demir'in illegal yollardan darbe girişiminin ardından Almanya'ya firar ettiği öğrenildi.

#21
Foto - İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

Bir diğer Ankara sorumlusu ise yurtdışına firar eden Erdal Kılıç'tı. İşte diğer önemli isimler ve görev yaptıkları bölgeler; Erzurum Bölge sorumlusu 'Hasan' kod Kenan Ünğan. İzmir Bölge sorumlusu "Zinnur" kod Ali Topdağ, Gaziantep Bölge sorumlusu "Kemal" kod Vahit Göz, hem Ankara hem de İstanbul Bölge sorumlusu "Levent" kod Mesut Yılmazer, 5 bölgeden sorumlu "Orhan" kod Ramazan Saygıcı. Saygıcı aynı zamanda Siyaset Mahrem Yapılanmasının 5 bölgede oluşturulan personel, yayın ve izdivaç biriminin Türkiye sorumluluğunu üstlendi. Tutuklu bulunan Saygıcı aynı zamanda Bylock kullanıcısıydı.

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