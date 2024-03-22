İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

17-25 Aralık darbe girişiminden kısa bir süre önce Ak Parti'den istifa eden Bal da tıpkı İdris Naim Şahin gibi FETÖ Siyaset yapılanmasının talimatlarıyla "Demokratik Gelişim Partisi" adı altında parti kurdu. Toplumda herhangi bir karşılığı olmadığı ortaya çıkınca Şahin gibi Bal da kendi kurduğu partiden istifa etmek zorunda kaldı. Bir diğer talimatla vekillikten istifa eden isim de eski futbolcu Hakan Şükür'dü. Şükür de tıpkı iki İdris gibi talimatla Ak Parti'den istifa eden isimler arasında yer aldı.