Madencilik alanında dev olacaktı: 'Ben başa geçeceğim' kavgası patlayınca proje yalan oldu
Madencilik alanında yapılacak dev birleşme başlamadan rafa kaldırıldı. İki devin başa geçme kavgası tarihi projenin başlamadan bitmesine sebep oldu.
Madencilik alanında yapılacak dev birleşme başlamadan rafa kaldırıldı. İki devin başa geçme kavgası tarihi projenin başlamadan bitmesine sebep oldu.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre dünyanın en büyük madencilik şirketini yaratması beklenen Rio Tinto–Glencore mega birleşmesi, yönetim anlaşmazlığı nedeniyle rafa kaldırıldı.
FTSE 100 endeksinde yer alan iki dev, yaklaşık 200 milyar sterlin değerindeki olası anlaşma için yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu.
Rio Tinto, yaptığı açıklamada birleşmenin hissedarlarına değer yaratacak bir zeminde uzlaşılamadığını belirterek “olası bir birleşme ya da başka bir iş kombinasyonunu artık değerlendirmiyoruz” dedi. Glencore ise müzakerelerin, Rio’nun birleşik şirketin yönetimini kendi başkanı Dominic Barton ve CEO’su Simon Trott’a bırakmak istemesi nedeniyle tıkandığını savundu. Glencore’a göre bu yaklaşım, şirketin birleşmeye sağlayacağı görece katkıyı daha baştan ciddi biçimde düşük değerliyordu.
Gelişmenin ardından piyasalarda sert tepki görüldü. Glencore hisseleri yüzde 7, Rio Tinto hisseleri yüzde 2,6 geriledi. Resmi görüşmelerin çöküşü, yaklaşık 18 aylık perde arkası temasların ardından geldi. İki şirket arasında daha önce de 2014’te sonuçsuz kalan bir satın alma girişimi yaşanmıştı.
Son dönemde bakıra yönelik küresel yarışın kızışması, birleşme beklentilerini artırmıştı. Elektrifikasyon için kritik önemde olan bakır fiyatları bu yıl yeni zirvelere çıkarken, Glencore CEO’su Gary Nagle şirketini “dünyanın en büyük bakır üreticisi” yapma hedefini dile getirmişti.
Sektördeki konsolidasyon baskısı da sürüyor. Londra merkezli Anglo American ile Kanada’lı Teck Resources’ın yaklaşık 40 milyar sterlinlik birleşme hamlesi ve Anglo’nun BHP’nin teklifini savuşturması, rakipleri ölçek büyütmeye zorluyor. Ancak devralma kuralları gereği Rio ve Glencore, en az altı ay boyunca yeni bir birleşme girişiminde bulunamayacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23