Madencilik alanında dev olacaktı: 'Ben başa geçeceğim' kavgası patlayınca proje yalan oldu

Rio Tinto, yaptığı açıklamada birleşmenin hissedarlarına değer yaratacak bir zeminde uzlaşılamadığını belirterek “olası bir birleşme ya da başka bir iş kombinasyonunu artık değerlendirmiyoruz” dedi. Glencore ise müzakerelerin, Rio’nun birleşik şirketin yönetimini kendi başkanı Dominic Barton ve CEO’su Simon Trott’a bırakmak istemesi nedeniyle tıkandığını savundu. Glencore’a göre bu yaklaşım, şirketin birleşmeye sağlayacağı görece katkıyı daha baştan ciddi biçimde düşük değerliyordu.