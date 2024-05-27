2024-05-27 16:57:32 İşte en az yakan dizel otomobiller
Araçlarının yakıt tüketimine de önem verenler, en az yakan dizel arabaların peşine düşüyor. İşte en az yakan dizel otomobiller...
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Araçlarının yakıt tüketimine de önem verenler, en az yakan dizel arabaların peşine düşüyor. İşte en az yakan dizel otomobiller...
10- HYUNDAI TUCSON: Listemizin 10’uncu sırasında, makyajlanmış haliyle geçen hafta Türkiye’de de satışa sunulan Hyundai’nin C-SUV kategorisindeki modeli Tucson yer alıyor. 20 yıl önce pazara çıkan ve markanın popüler modelleri arasına giren Tucson, geçen yıl Avrupa'da 158 binden fazla sattı. Yeni versiyonda tamponlar ve ön ızgara tasarımı öne çıkıyor. Aracın iç mekânı da baştan tasarlanmış; 12,3 inç ekran ve diğer ayrıntılarla yolcu konforu ön planda tutulmuş. Yeni Tucson, Türkiye’de iki motor seçeneği ve beş farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Listeye aldığımız 1,6 litrelik dizel motor seçeneği 136 beygir güç üretiyor. Otomatik vitesli aracın 100 km’de yakıt tüketimi ortalama 5,6 lt. Satış fiyatıysa, 1.950.000 TL.
9- SKODA OCTAVIA: Octavia, bu listenin her açıdan “en” modeli. En büyük motorlusu, en iyi çekişlisi, en güçlüsü ve en pahalısı. Güvenlik önlemleri, LED aydınlatmaları, geniş iç mekânı ve bagaj hacmi aracın öne çıkan özellikleri. Dokunmatik multimedya sistemi ise o kadar “en” değil, sadece 8,25 inçlik. Modelin sedan ve steyşın versiyonları bulunuyor. Sürekli dört çeker sistemli modelin, 2,0 lt motoru 200 beygir güç üretiyor. Dizel otomatik vitesli Octavia Sedan’ın yakıt tüketim değeri 100 km’de 5,6 lt. Aracın satış fiyatıysa 3.250.000 TL’den başlıyor.
8- OPEL GRANDLAND: SUV segmentinin temsilcisi Opel’in Granland’i de dizel motor seçeneği sunan bir başka model. Tasarımında dikkat çekici detayları olan aracın genel hatlarına bir sadelik hâkim. Fazla değil dört renk seçeneği olan modeli, 18 ve 19 inçlik jant seçenekleriyle alabiliyorsunuz. Yeni neslinin bu yıl sonunda yollara çıkması beklenen Granland’in 1,5 litrelik 130 beygir gücündeki dizel motoruyla ortalama yakıt tüketimi 5,5 lt ve satış fiyatı da 2 milyon TL’nin küsuratla bir tık üzerinde.
7- PEUGEOT 508: Peugeot listemizde aynı motoru kullanan iki ayrı modelle yer alıyor. Bunlardan ilki ve listemizin tek D segment sedan modeli olan 508. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, park ve yan sensörleri, otomatik acil durum fren sistemi, 10 inçlik dokunmatik ekran, 18 inç jantlar ve yarı deri kumaş döşeme koltuklar aracın standartları arasında. Yedi farklı renk seçeneği bulunan 508’in iki ayrı donanım seviyesi mevcut. Ülkemizde sadece dizeli satılan 508’in otomatik şanzımanla kombine edilmiş BlueHDi adlı 1,5 litre hacimli motoru 130 beygir güç üretiyor. Aracın yakıt tüketim verisi 5,1 litre ve baz versiyonunun etiketi 2.045.000 TL.
6- PEUGEOT 2008: Diğer Peugeot modeliyse, B-SUV kategorisindeki araç 2008. Üç donanım seviyesi olan 2008’in standart özellikleri arasında, kameralı aktif tam durdurma güvenlik freni, alçak konsol ve manuel el freni, siyah iç tavan kaplama ve LED aydınlatma grubu bulunuyor. 4,3 metre uzunluğa ve 1,53 metre yüksekliğe sahip 2008, 1,2 litrelik benzinli ve 508 modelinde de kullanılan 1,5 litrelik dizel motor seçenekleriyle satılıyor. 1.270 kg ile bu model 508’e göre yaklaşık 200 kg daha hafif, bu da yakıt tüketimine yansıyor. 2008’in 100 km’de sarfiyatı 5,0 litre ve satış fiyatı 1.650.000 TL.
5- DACIA DUSTER: Anadolu insanı onu pek sevdi. Dağ bayır tırmanan yüksekliği ve gücü, ekonomik yakıt tüketimi ve satış fiyatı gibi etkenlerle, konforu nispeten daha az olsa da Dacia Duster yıllardır ülkemizin en çok satan modellerinden biriydi. Araç çok yakında Renault logosuyla yollara çıkacak, fakat halen Dacia markası ile de satışı sürüyor. Benzinli üç, LPG’li bir ve dizel iki seçeneği bulunan Duster’ın, sadece bir benzinli versiyonu otomatik vites, diğer tümü manuel şanzımanlı. Dizelde en az yakan versiyonu ise düz vitesli 4x2 çekişli olanı. 100 km’de ortalama yakıtı 4,9 lt olan aracın satış fiyatı da 1.555.000 TL.
4- FORD FOCUS: 1998’den beri Ford’u C sınıfında temsil eden Focus modelinin; sedan, hatchback ve steyşın üç gövde tipi, benzinli, dizel ve hibrit üç ayrı motor seçeneği, manuel ve otomatik vitesleri, yedi ayrı donanım seviyesi ve nihayet sekiz ayrı renk alternatifiyle akıl karıştırıcı geniş bir kombinasyonda almak mümkün. İlgi odağımızda olan dizel modeli, otomatik vitesli ve 1,5 litrelik motoruyla 115 beygir gücünde. Yakıt tüketim verisi sedan, hatchback ve steyşın için sırasıyla 4,8, 4,9 ve 5,0 litre olarak açıklanıyor. Almanya’da üretilen Focus’un sedan baz versiyonunun fiyatı 1.567.400 TL. En pahalı versiyon ise Active X paketli steyşın, o da 1.691.100 TL.
3- CITROËN C-ELYSEE: 2011 yılında kardeşi Peugeot 301 ile birlikte sadece Doğu Avrupa, Batı Asya, Afrika ve Güney Amerika pazarlarına yönelik olarak üretilmeye başlanan, Avrupa, ABD ve Uzak Doğu gibi gelişmiş ülkelerde adı bile anılmayan Citroën C-Elysee, bir alt orta sınıf otomobil olarak nitelenebilir. Sunduğu konfor sınırlı olsa da 4,41 metre uzunluğu, geniş iç mekanı ve 506 litrelik bagaj hacmiyle kalabalık ailelerin tercih edebileceği bir model. Sadece düz vitesli üretilen C-Elysee’de 1,5 litre hacimli 100 beygir güçlük motor bulunuyor. 100 km’de 4,7 litre yakıt tüketimi ile ilk üçe giren model, 1.020.000 TL’lik fiyatıyla da listemizin en ucuzu.
2- RENAULT MEGANE SEDAN: Türkiye’nin yakından tanıdığı bir model olan Megane Sedan, dünyada sadece Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretiliyor ve Bursa’dan ihraç ediliyor. Üç donanım seviyesiyle satılan modelde güvenlik sistemleri genelde standart, ancak baz versiyonun sunduğu konfor özellikleri bakımından bir miktar cimri. 4,6 metreyle sınıfında uzun bir araç olan Megane Sedan’ın altı renk seçeneği mevcut. Benzinli motorun manuel ve otomatik vites alternatifleri bulunurken, dizel motor sadece otomatik şanzımanlı. Yakıt tüketim verisi 4,6 litre olan dizel versiyon ikinci donanım seviyesinden satışa sunuluyor ve fiyatı 1.618.900 TL.
1- FIAT EGEA: Listenin zirvesinde bir diğer yerli üretim araç olan Fiat Egea bulunuyor. Dizeller açısından Egea’nın seçeneği daha çok. Üç ayrı gövde tipi, iki ayrı motor ve hem düz vites hem otomatik vitesli versiyonları var. Sedan, Cross ve Cross Wagon kasalarına sahip Egea’nın, 1,3 litre hacimli 95 beygirlik motor 4,1 litre yakıt tüketimiyle en az yakan dizel unvanını alırken, bu versiyon sadece manuel vitesli sedan modelde bulunuyor. 1,6 litrelik 130 beygirlik motor ise otomatik şanzımanlı. Bu motoru kullanan sedanda tüketim 4,4, Cross versiyonda ise 4,6 olarak açıklanıyor. Dizel Fiat Egea’ların fiyat skalası düz vitesli sedanda 1.143.900 TL’den başlarken, en üst donanımlı Cross’ta 1.516.900 TL’ye kadar değişkenlik gösteriyor.
Kaynak: Gazeteduvar
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