İşte en az yakan dizel otomobiller

5- DACIA DUSTER: Anadolu insanı onu pek sevdi. Dağ bayır tırmanan yüksekliği ve gücü, ekonomik yakıt tüketimi ve satış fiyatı gibi etkenlerle, konforu nispeten daha az olsa da Dacia Duster yıllardır ülkemizin en çok satan modellerinden biriydi. Araç çok yakında Renault logosuyla yollara çıkacak, fakat halen Dacia markası ile de satışı sürüyor. Benzinli üç, LPG’li bir ve dizel iki seçeneği bulunan Duster’ın, sadece bir benzinli versiyonu otomatik vites, diğer tümü manuel şanzımanlı. Dizelde en az yakan versiyonu ise düz vitesli 4x2 çekişli olanı. 100 km’de ortalama yakıtı 4,9 lt olan aracın satış fiyatı da 1.555.000 TL.