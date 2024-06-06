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İşte dünyanın en uzun yaya asma köprüsü

2024-06-06 19:12:36
İşte dünyanın en uzun yaya asma köprüsü

Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Macaristan'da ziyaretçilerine kapılarını açtı.

#1
Foto - İşte dünyanın en uzun yaya asma köprüsü

Macaristan'ın kuzeyinde Slovakya sınırında yer alan Satoraljaujhely kasabasındaki dünyanın en uzun iki yönlü asma köprüsü 5 Haziran'da halka açıldı.

#2
Foto - İşte dünyanın en uzun yaya asma köprüsü

Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki yapı, kentin iki noktası olan Var-Hill ve Szar-Hill'i 80 metre yükseklikte birbirine bağlıyor.

#3
Foto - İşte dünyanın en uzun yaya asma köprüsü

Orta kısmında cam bir zemin bulunacak olan köprü, Tokaj-Zemplen Kalkınma Programı kapsamında 9.3 milyon sterlin (4 milyar HUF) bütçe ile inşa ediliyor.

#4
Foto - İşte dünyanın en uzun yaya asma köprüsü

Köprünün tasarımında peyzaj üzerinde minimum fiziksel etkiye öncelik verilmiş ve büyük direklere olan ihtiyaç ortadan kaldırılıyor.

#5
Foto - İşte dünyanın en uzun yaya asma köprüsü

Yeni yaya köprüsü daha sonra tamamen belediyeye ait bir proje olan Zemplen Macera Parkı'nın bir parçası olacak.

#6
Foto - İşte dünyanın en uzun yaya asma köprüsü

#7
Foto - İşte dünyanın en uzun yaya asma köprüsü

#8
Foto - İşte dünyanın en uzun yaya asma köprüsü

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