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#1
Foto - İşte dünyanın en sakin şehirleri

10. Ottawa, Kanada Ottawa, diğer Kanada şehirlerinde bulunan canlılıktan yoksun.

#2
Foto - İşte dünyanın en sakin şehirleri

9. Mesa, Arizona, ABD Sıcak çöl iklimine rağmen Mesa, bölgedeki diğer birçok şehri karakterize eden ilgi çekici enerjiden yoksundur.

#3
Foto - İşte dünyanın en sakin şehirleri

8. Santiago, Şili Şili'nin muhteşem manzaralarının ortasında yer alan Santiago, dünyanın en sıkıcı şehirleri listesinde kendisine yer buluyor.

#4
Foto - İşte dünyanın en sakin şehirleri

7. Birmingham, İngiltere Birmingham, endüstriyel mirasına rağmen sık sık kendisini sıkıcı şehirler listelerinde buluyor. İkonik simge yapıların olmaması ve canlı bir kültürel ortamın eksikliği listede yer almasına neden oluyor.

#5
Foto - İşte dünyanın en sakin şehirleri

6. Helsinki, Finlandiya Finlandiya'nın başkenti Helsinki, sakin ve dingin atmosferiyle övülüyor ancak bu huzur, daha canlı bir şehir deneyimi arayanlar için bir dezavantaj olabilir.

#6
Foto - İşte dünyanın en sakin şehirleri

5. Hatfield, İngiltere İngiltere'nin Hertfordshire kentindeki küçük bir kasaba olan Hatfield, çoğu zaman gözden kaçıyor

#7
Foto - İşte dünyanın en sakin şehirleri

4. Pisa, İtalya Kulenin önüne fotoğraf çekildikten sonra turistler genelde şehirde yapacak başka bir şey bulamıyor.

#8
Foto - İşte dünyanın en sakin şehirleri

3. Bratislava, Slovakya

#9
Foto - İşte dünyanın en sakin şehirleri

2. St. Petersburg, Florida, ABD

#10
Foto - İşte dünyanın en sakin şehirleri

1. Lubbock, Teksas, ABD

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