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Dünya
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İşte, dünyanın en nadir bulunan canlısı

2023-05-26 21:37:06
İşte, dünyanın en nadir bulunan canlısı

Son derece nadir görülen beyaz geyik, Polonya'da koruma altına alındı.

#1
Foto - İşte, dünyanın en nadir bulunan canlısı

Polonya'nın Mikolow kentinde 'Lesne Pogotowie' Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Barınağında yaklaşık 3 hafta önce dünyaya gelen, doğada çok nadir görülen beyaz geyik koruma altına alındı.

#2
Foto - İşte, dünyanın en nadir bulunan canlısı

Avcılar tarafından fark edilen, annesi tarafından terkedilmiş olduğu tahmin edilen beyaz geyik, İngiltere Kralı Charles’ın taç giyme töreni gününde bulunduğu için Lehçe’de Charles anlamına gelen Karolcia ismi verildi.

#3
Foto - İşte, dünyanın en nadir bulunan canlısı

#4
Foto - İşte, dünyanın en nadir bulunan canlısı

#5
Foto - İşte, dünyanın en nadir bulunan canlısı

#6
Foto - İşte, dünyanın en nadir bulunan canlısı

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