2023-05-26 21:37:06 İşte, dünyanın en nadir bulunan canlısı
Son derece nadir görülen beyaz geyik, Polonya'da koruma altına alındı.
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Son derece nadir görülen beyaz geyik, Polonya'da koruma altına alındı.
Polonya'nın Mikolow kentinde 'Lesne Pogotowie' Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Barınağında yaklaşık 3 hafta önce dünyaya gelen, doğada çok nadir görülen beyaz geyik koruma altına alındı.
Avcılar tarafından fark edilen, annesi tarafından terkedilmiş olduğu tahmin edilen beyaz geyik, İngiltere Kralı Charles’ın taç giyme töreni gününde bulunduğu için Lehçe’de Charles anlamına gelen Karolcia ismi verildi.
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