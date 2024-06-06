İşte dünyanın en küçük ressamı

Ace-Liam'ın rekor denemesinde ellerini ve vücudunu kullanarak resim yaptığını anlatan Eghan, "Bu çalışmaların ardından Ace-Liam'ın yaptığı çalışmalarla ilk sergisini Akra'daki Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde düzenledik ve sergilediğimiz 10 eserden 9'unu sattık." dedi. Eghan, Ace-Liam'ın çalışmalarının Guinness Rekorlar Kitabı'na sunulmasının ardından yaklaşık 4 ay sonra olumlu yanıt aldıklarını ve onaylandığını anlatarak, "Sonucu 13 Mayıs'ta aldık ve bu benim için en iyi deneyimdi. Olumlu sonucu aldıktan sonra çok mutlu olduk ve hep beraber kutladık." diye konuştu.