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İşte dünyanın en güçlü orduları!

2022-04-30 22:58:15
İşte dünyanın en güçlü orduları!

ABD merkezli Global Firepower, 2022 yılına ilişkin askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı.

#1
Foto - Firepower tarafından hazırlanan

Firepower tarafından hazırlanan "Dünyanın En Güçlü Orduları" listesinde, 142 ülke yer aldı.

#2
Foto - Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı.

Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı.

#3
Foto - Türk ordusu, listede 13'üncü sırada yer aldı.

Türk ordusu, listede 13'üncü sırada yer aldı.

#4
Foto - Türkiye'nin ardından gelen ülkelerin başında ise İran yer aldı.

Türkiye'nin ardından gelen ülkelerin başında ise İran yer aldı.

#5
Foto - İran'ı Almanya ile İsrail takip etti.

İran'ı Almanya ile İsrail takip etti.

#6
Foto - Rusya'ya karşı uzun süre direnen Ukrayna ise listede 22. sırada yer buldu.

Rusya'ya karşı uzun süre direnen Ukrayna ise listede 22. sırada yer buldu.

#7
Foto - Listenin 27. sırası ise Türkiye'ye kafa tutan Yunanistan'ın oldu.

Listenin 27. sırası ise Türkiye'ye kafa tutan Yunanistan'ın oldu.

#8
Foto - İlk üç sırada ise Amerika, Rusya ve Çin yer aldı.

İlk üç sırada ise Amerika, Rusya ve Çin yer aldı.

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