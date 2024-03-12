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İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

2024-03-12 10:21:17
İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

Dünyanın en çok konuşulan dilleri listelendi. Peki Türkçe dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en çok konuşulan dilleri... İletişim, herkesi birbirine bağlayan bir köprü görevi görür. Etkili iletişimin önemli bir yönü de ortak dildir. Şu anda dünya genelinde 7.000'den fazla dil konuşulduğu tahmin ediliyor. Bu dillerden bazıları, dünya nüfusunun önemli bir kısmının bu dilleri kullanması nedeniyle daha çok biliniyor. Dünyanın en çok konuşulan dilleri, Insider Monkey tarafından listelendi. Peki dünyanın en çok konuşulan dilleri hangileri? İşte o liste...

#1
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

1. İngilizce Toplam konuşanlar: 1.452 milyar

#2
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

2. Mandarin Çincesi Toplam Konuşanlar: 1.118 milyar

#3
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

3. Hintçe Toplam Konuşanlar: 602,2 milyon

#4
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

4. İspanyolca Toplam Konuşanlar: 548,3 milyon

#5
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

5. Fransızca Toplam Konuşan Sayısı: 274,1 milyon

#6
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

6. Modern Standart Arapça Toplam Konuşan Sayısı: 274 milyon

#7
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

7. Bengalce Toplam Konuşan Sayısı: 272,7 milyon

#8
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

8. Rusça Toplam Konuşan Sayısı: 258,2 milyon

#9
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

9. Portekizce Toplam Konuşan Sayısı: 257,7 milyon

#10
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

10. Urduca Toplam Konuşan Sayısı: 231,3 milyon

#11
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

13. Japonca Toplam Konuşan Sayısı: 125,4 milyon

#12
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

17. Türkçe Toplam Konuşan Sayısı: 88.1 milyon Türkçe, Altay dil grubundaki Türki dil ailesinin ana bileşenidir. Türkçe çoğunlukla Türkiye'de, Kıbrıs'ta ve Avrupa ile Orta Doğu'nun bazı yerlerinde konuşulmaktadır. Gagavuzca, Azerice (veya Azerice), Türkmence ve Horasan Türkçesi ile birlikte Türk dillerinin Oğuz kolunu oluşturur.

#13
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

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#14
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

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#15
Foto - İşte Dünyanın en çok konuşulan dilleri listesi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

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