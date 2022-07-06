İşte dünyanın en yüksek binası

828 metre uzunluğuna varan, 2010 yılında tamamlanan ve dünyanın en yüksek binaları listesinde zirveye oturan Burç Halife, dünyanın en uzun binasıdır ve rüzgâr dengesini koruyan yuvarlak cephelere sahip, 163 katlı muhteşem bir bina olarak hizmet vermektedir. Yani dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife’nin tamı tamına 163 katı vardır.