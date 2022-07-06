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Dünya
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İşte dünyanın en yüksek binası

2022-07-06 15:20:17
İşte dünyanın en yüksek binası

Dünyanın en yüksek binası BAE'de, ikinci binası Çin'de ve üçüncü en yüksek bina ise Suudi Arabistan'da yer alıyor.

#1
Foto - Dünyanın en büyük 1’inci yapısı Burj Khalifa (Burç Halife)’dir. 828 metre yüksekliğindeki yapı Dubai’de bulunmaktadır.

Dünyanın en büyük 1’inci yapısı Burj Khalifa (Burç Halife)’dir. 828 metre yüksekliğindeki yapı Dubai’de bulunmaktadır.

#2
Foto - 828 metre uzunluğuna varan, 2010 yılında tamamlanan ve dünyanın en yüksek binaları listesinde zirveye oturan Burç Halife, dünyanın en uzun binasıdır ve rüzgâr dengesini koruyan yuvarlak cephelere sahip, 163 katlı muhteşem bir bina olarak hizmet vermektedir. Yani dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife’nin tamı tamına 163 katı vardır.

828 metre uzunluğuna varan, 2010 yılında tamamlanan ve dünyanın en yüksek binaları listesinde zirveye oturan Burç Halife, dünyanın en uzun binasıdır ve rüzgâr dengesini koruyan yuvarlak cephelere sahip, 163 katlı muhteşem bir bina olarak hizmet vermektedir. Yani dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife’nin tamı tamına 163 katı vardır.

#3
Foto - Dünyanın en yüksek 2’nci yapısı, 632 metre uzunluğundaki Şanghay Kulesi’dir. Şanghay Kulesi Çin’in en yüksek binası olsa da dünyada ikinci sıraya yer alıyor.

Dünyanın en yüksek 2’nci yapısı, 632 metre uzunluğundaki Şanghay Kulesi’dir. Şanghay Kulesi Çin’in en yüksek binası olsa da dünyada ikinci sıraya yer alıyor.

#4
Foto - Elinde başka rekorlar bulunduran Şanghay Kulesi dünyanın en yüksek gözetleme güvertesi sahiptir.

Elinde başka rekorlar bulunduran Şanghay Kulesi dünyanın en yüksek gözetleme güvertesi sahiptir.

#5
Foto - Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 2011 yılında açılışı gerçekleşen Kraliyet Saat Kulesi (Abraj Al Bait), dünyanın en yüksek 3. binası konumunda bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 2011 yılında açılışı gerçekleşen Kraliyet Saat Kulesi (Abraj Al Bait), dünyanın en yüksek 3. binası konumunda bulunuyor.

#6
Foto - Kabe’nin hemen yanına inşa edilen dünyanın en yüksek 3. yapısı Abraj Al Bait (Ebrac el-Beyt Kuleleri) 120 kattan oluşmaktadır. Gündüz veya gece saatin kaç olduğu kilometrelerce mesafeden okunabiliyor. 601 metre yüksekliğe sahip olan binada, 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi ve müze bulunuyor.

Kabe’nin hemen yanına inşa edilen dünyanın en yüksek 3. yapısı Abraj Al Bait (Ebrac el-Beyt Kuleleri) 120 kattan oluşmaktadır. Gündüz veya gece saatin kaç olduğu kilometrelerce mesafeden okunabiliyor. 601 metre yüksekliğe sahip olan binada, 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi ve müze bulunuyor.

#7
Foto - 24 saat hizmet veren dünyanın en yüksek 3’üncü yapısında bulunan İslam Müzesi’nde Hz. Muhammed zamanından kalan eşyalar, Osmanlı Devleti’ne ait izler ve eski dönemlere ait fotoğraflar gibi İslam Dünyası’na ait bulunmaz değerler sergileniyor.

24 saat hizmet veren dünyanın en yüksek 3’üncü yapısında bulunan İslam Müzesi’nde Hz. Muhammed zamanından kalan eşyalar, Osmanlı Devleti’ne ait izler ve eski dönemlere ait fotoğraflar gibi İslam Dünyası’na ait bulunmaz değerler sergileniyor.

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