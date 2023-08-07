  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
9
İşte doğaseverlerin yeni rotası: Şahinkaya

2023-08-07 22:45:39
İşte doğaseverlerin yeni rotası: Şahinkaya

Manzarasıyla sosyal medyada öne çıkan Şahinkaya'ya doğaseverlerin yeni rotası haline geldi.

#1
Foto - İşte doğaseverlerin yeni rotası: Şahinkaya

Trabzon'un Düzköy ilçesinde yer alan Şahinkaya, doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - İşte doğaseverlerin yeni rotası: Şahinkaya

Trabzon'a 65, Düzköy ilçesine ise 11 kilometre mesafede yer alan Doğankaya Mahallesi'ndeki Şahinkaya, uzaktan bakıldığında kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları ve trekking rotalarıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

#3
Foto - İşte doğaseverlerin yeni rotası: Şahinkaya

İsviçreli tırmanıcı Michel Piola başta olmak üzere Türkiye'nin önemli kaya tırmanıcılarının açtığı yeni rotalarla da adından söz ettiren Şahinkaya, kaya tırmanışı yapmak isteyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

#4
Foto - İşte doğaseverlerin yeni rotası: Şahinkaya

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından çok sayıda dağcıya ev sahipliği yapan, kaya tırmanışı dışında kamp ve karavan turizmine de müsait olan Şahinkaya, dağ yürüyüşü ve foto safariye elverişli alanlarıyla turizm çeşitliliği sağlıyor. Özellikle kuş bakışı manzarasıyla sosyal medyada öne çıkan Şahinkaya'ya gelen ziyaretçiler, otantik dağ evlerinde konaklama, Çal Mağarası'nı ziyaret, atla gezinti imkanı da bulabiliyor. Yerli turistlerin yanı sıra Avrupa ve Körfez ülkelerden gelen turistlerden ilgi gören Şahinkaya, son yıllarda dünyada adından giderek daha fazla söz ettirmeye başladı.

#5
Foto - İşte doğaseverlerin yeni rotası: Şahinkaya

Adıyaman'dan eşiyle tatil amacıyla kente gelen Mehmet Gürşen, AA muhabirine, Trabzon'a ve Şahinkaya'ya ilk defa geldiklerini söyledi. Gürşen, Şahinkaya'nın doğal güzelliğini çok beğendiklerini belirterek, "Her taraf yeşillik. Bayağı güzel bir yermiş. Çal Mağarası'na geldik, oradan da buraya çıktık. Burası da çok güzel. Trabzon ayaklarının altında. "diye konuştu. Doğa ile içe olmanın çok güzel bir duygu olduğuna dikkati çeken Gürşen, "Adıyaman'dan geldiğimiz için böyle yeşilliğin içinde değiliz. Sıcaklardan kaçalım dedik. Burası da bayağı serin." şeklinde konuştu.

#6
Foto - İşte doğaseverlerin yeni rotası: Şahinkaya

Şakir Melikoğlu da İstanbul'dan geldiğini aktararak, "Burayı sosyal medyada keşfettim, geldim. Fotoğrafını çektim. Çok güzel, huzurlu bir yer. Beğendim." ifadesini kullandı. Karşılaştığı manzaranın, sosyal medyada gördüğünden daha güzel olduğuna işaret eden Melikoğlu, "Beklentimi gerçekten karşıladı. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip böyle bir yeri görebilir. 10 gündür buradayım. Şimdi Çal Mağarası'ndan geliyorum. Orası da çok güzel." dedi.

#7
Foto - İşte doğaseverlerin yeni rotası: Şahinkaya

Restoran ve kafe işletmecisi Erkan Demir ise yaz turizm sezonuyla yabancı turistlerin yoğunlaşmaya başladığını vurguladı. Şahinkaya'nın yerli ve yabancı herkes tarafından tercih edildiğine dikkati çeken Demir, turistlerden olumlu mesajlar aldıklarını ifade etti.

#8
Foto - İşte doğaseverlerin yeni rotası: Şahinkaya

Demir, turistlerin doğanın içinde zaman geçirip, yöresel lezzetleri tatmayı sevdiklerini belirterek, "Avrupa'dan her kesimden müşterimiz var. Tercih ediliyoruz. Biz de zevkle işimizi yapıyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz en çok kuymak yemeyi tercih ediyor. " diye konuştu. Turistlere sunulan lezzetlerin tamamen yöre halkından alınan organik ürünlerle yapıldığını anlatan Demir, yöreye ilginin sezon boyunca devam edeceğine inandığını kaydetti.

Türkiye'ye BAE'den kötü haber! İlişkiler yoluna girdi ama bu gelişme hiç iyi olmadı
Ekonomi

Türkiye'ye BAE'den kötü haber! İlişkiler yoluna girdi ama bu gelişme hiç iyi olmadı

Rublenin değer kaybetmesi nedeniyle daha düşük fiyat veren pazarlara yönelen Rus turistler son dönemde Arap ülkesi olan BAE'yi seçmeye başla..
İşte Türkiye'nin yeni yerli S-400'ü! Dünya satın almak için sıraya girecek

İşte Türkiye'nin yeni yerli S-400'ü! Dünya satın almak için sıraya girecek
Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir!
Siyaset

Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir!" başlıklı yazısı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantının ardından ulusa sesleniş konuşmasında alınan kararları açıkladı. Enflasyonla ilgili değ..
S-400 ve Patriot'lar artık işe yaramayacak! Emekli korgeneral duyurdu: Türkiye öyle bir füze üretti ki...

S-400 ve Patriot'lar artık işe yaramayacak! Emekli korgeneral duyurdu: Türkiye öyle bir füze üretti ki...
Haluk Özdil Bolu'daki gizemli kazıda ne arandığını açıkladı! Aranan şey bulunursa ABD ve Rusya fena sarsılacak

Haluk Özdil Bolu'daki gizemli kazıda ne arandığını açıkladı! Aranan şey bulunursa ABD ve Rusya fena sarsılacak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23