İşte doğaseverlerin yeni rotası: Şahinkaya

Adıyaman'dan eşiyle tatil amacıyla kente gelen Mehmet Gürşen, AA muhabirine, Trabzon'a ve Şahinkaya'ya ilk defa geldiklerini söyledi. Gürşen, Şahinkaya'nın doğal güzelliğini çok beğendiklerini belirterek, "Her taraf yeşillik. Bayağı güzel bir yermiş. Çal Mağarası'na geldik, oradan da buraya çıktık. Burası da çok güzel. Trabzon ayaklarının altında. "diye konuştu. Doğa ile içe olmanın çok güzel bir duygu olduğuna dikkati çeken Gürşen, "Adıyaman'dan geldiğimiz için böyle yeşilliğin içinde değiliz. Sıcaklardan kaçalım dedik. Burası da bayağı serin." şeklinde konuştu.