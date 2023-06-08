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İşte CHP'nin monşerleri! Gitmiyorlar

2023-06-08 09:44:51
İşte CHP'nin monşerleri! Gitmiyorlar

Demokrasi ve değişim kavramlarını dillerinden düşürmeyen CHP'li siyasiler, iş koltuklarından vazgeçmeye geldiğinde çok farklı bir tutum izliyor. AK Parti demokratik değişime katkı sunmak adına 3 dönem kuralını uygulayıp 148 milletvekilini değiştirirken, CHP sıralarında 26 ismin 4 dönem ve üzeri milletvekili olarak görev yaptığı ortaya çıktı. AK Parti, siyasette değişimin ve dönüşümün önünün açmak için getirdiği 3 dönem kuralını uygularken, CHP'de 26 isim 7 döneme kadar varan vekillik sürecini yaşıyor.

#1
Foto - İşte CHP'nin monşerleri! Gitmiyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan toprak bu dönem ile birlikte 7 dönemdir parlamentoda yer alıyor. Yani ortalama olarak 21 yıldır meclis sıralarında yer alıyor.

#2
Foto - İşte CHP'nin monşerleri! Gitmiyorlar

Bir başka yedi dönemlik vekil ise İstanbul Milletvekili Engin Altay. Altay içinde benzer bir yıl söz konusu. CHP'den Tekirdağ milletvekili seçilen Faik Öztrak ise bu görevi tam 6 dönemdir yürütüyor. Ortalama olarak 16 yıldır da Öztrak mecliste yer alıyor.

#3
Foto - İşte CHP'nin monşerleri! Gitmiyorlar

6 VE 5 DÖNEMDİR VEKİLLİK YAPANLAR DA MEVCUT İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de 6 dönemdir CHP listelerinden mecliste yer alıyor. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de 6 dönemdir parlamentoda vekil olarak bulunuyor.

#4
Foto - İşte CHP'nin monşerleri! Gitmiyorlar

Kesici ve Tüzün de 28. dönem hariç olmak üzere ortalama 16 yıldır mecliste bulunuyor.

#5
Foto - İşte CHP'nin monşerleri! Gitmiyorlar

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise 5 dönemdir vekillik yapıyor.

#6
Foto - İşte CHP'nin monşerleri! Gitmiyorlar

3 DÖNEM KURALI CHP'DE UYGULANMIYOR CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer ve Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu tam 4 dönemdir vekil sıralarında oturuyor.

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