İşte CHP'nin monşerleri! Gitmiyorlar

Demokrasi ve değişim kavramlarını dillerinden düşürmeyen CHP'li siyasiler, iş koltuklarından vazgeçmeye geldiğinde çok farklı bir tutum izliyor. AK Parti demokratik değişime katkı sunmak adına 3 dönem kuralını uygulayıp 148 milletvekilini değiştirirken, CHP sıralarında 26 ismin 4 dönem ve üzeri milletvekili olarak görev yaptığı ortaya çıktı. AK Parti, siyasette değişimin ve dönüşümün önünün açmak için getirdiği 3 dönem kuralını uygularken, CHP'de 26 isim 7 döneme kadar varan vekillik sürecini yaşıyor.