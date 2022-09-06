2022-09-06 14:31:25 İşte Bursa'da üretilen eğitim uçağı Troyt200
Yunusemre Havalimanı'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Uçaksan Üst Yöneticisi (CEO) Emre Balcı, 4 sene önce "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" sözlerinin etkisiyle projeye başladıklarını anlattı. Daha önce yazılım şirketi üzerinden bu projeye başladığını aktaran Balcı, "Hedefimiz havacılık alanında bir ürün geliştirmekti. Eğitim uçakları, sivil amaçlı uçaklar Türkiye'de en son 1950 senelerinde üretildi ve durduruldu. Bu hayal Vecihi Hürkuş ile başladı, Nuri Demirağ ile devam etti ve bu hayal hiçbir zaman bitmedi. Biz de bu hedefle öncelikle ülkemizin, sonrasında dünyanın pilotaj eğitiminde ve genel havacılıkta önem taşıyan çok hafif uçak kategorisine girmekti." diye konuştu.