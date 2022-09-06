İşte Bursa'da üretilen eğitim uçağı Troyt200

Balcı, uçağın yapımına başlarken piyasada daha fazla yer edinebilmesi için eş değerleriyle aynı değil, daha iyi olması için çabaladıklarını ifade etti. Profesyonel bir ekiple yola çıktıklarını dile getiren Balcı, şunları kaydetti: "Bu projenin kesinlikle iptal olmaması gerekiyordu. Hata olmaması gerekiyordu o yüzden özellikle çok dikkat ettik ve bir avuç personel dediğimiz kişilerle, uzman bir personelle yola çıktık. Bu süreçte tabi geçtiğimiz dönemde çok fazla sıkıntılar yaşadık. Tedarik sıkıntıları bizim için büyük bir problemdi çünkü Türkiye'de üretilmeyen bir şey üretiyorsunuz ve bunun parçalarını bulmak hakikaten çok zordu. Ülkemiz genel olarak tedarikçi pozisyonunda bulunduğu için ana üretim parçalarını bulmak bizim için çok zordu. Bunun yanında iki yıl boyunca pandemi süreci bizi çok fazla yıprattı. Lojistik sektörünün ve tedavi zincirinin kırılmasıyla beraber parça teminlerinde çok büyük problemler yaşadık. Bunun yanında döviz kurlarının da çok fazla yükselmesinden dolayı bir anda maliyetlerimiz hedeflediğimizin üzerinde çok aşırı derecede yüksek maliyetlere yaklaştı ama bu bizim motivasyonumuzu bozmadı. Biz bu uçağı gökyüzünde görmeden durmayacaktık ve durmadık da."