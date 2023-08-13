İşte bulgurun meşakkatli serüveni

Güneşte kuruttuğumuz ürünün esası daha renk, lezzet ve koku olarak daha güzel bir ürün oluyor. Biz burada geleneksel bir ürünü sürdürmek istiyoruz. Güneş kurutmamızın asıl amacı da budur. Eskilerde nenelerimiz dedelerimiz o zamanlarda damda bulguru kaynatıp güneşte kurutup o şekilde yapıyorlarsa bizler de bunu fabrikasyon halinde yapıyoruz. Daha sonra taş değirmenlerde çekerek ürünü üretiyoruz. Aynı zamanda bunlar Türkiye’de demir değirmenlerde de çekilir öğütülür. Bunlar birbirlerinden farklı oluşur ama biz Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle bu bulguru üretiyoruz. Bulgur 12 çeşit olarak üretiliyor. Pilavlık bulgur, köftelik bulgur, şehriyeli bulgur, Midyat dediğimiz orta kırım bulgur, sefer kitel bulgur, çiriş bulgur; bunlar da pişmemiş çiğ bulgurdur. Harici olarak tip 3, tip 4 diye ayrılır. Bunlar ihracatta istenilen bölgenin kırım oranına göre değişiklik gösterir. Özel olarak müşterilerimizin ya da bölgenin istediği üzerine ürün tipine göre kırım yapabiliyoruz. Daha çok yurt dışı bulgurlarında pilavlık, Arap bölgesinde ise çiriş tipi bulgurlar ön planda gidiyor. Köftelik bulguru iç piyasa da daha fazla, yurtdışında daha az gidiyor. En fazla giden bulgurumuz Midyat, pilavlık ve çiriş bu tip bulgurlarımızdır” diye konuştu.