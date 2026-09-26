İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten! 2022'de geldi büyük başarılar aldı ama...

Okan Buruk Galatasaray'da 4 lig (üst üste), 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. 52 yaşındaki hocanın gitmesini isteyenler var. Peki bu başarılara rağmen sabır gösterilmeyen Buruk yerine başka biri gelirse, ona ne kadar destek verilecek?