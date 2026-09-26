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İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten! 2022'de geldi büyük başarılar aldı ama...

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İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten! 2022'de geldi büyük başarılar aldı ama...

Okan Buruk'un gidişi ve yerine kimin geleceği konuları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında duruyor. İşte gündeme gelen, gündemden düşmeyen haber...

#1
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten! 2022'de geldi büyük başarılar aldı ama...

Okan Buruk Galatasaray'da 4 lig (üst üste), 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. 52 yaşındaki hocanın gitmesini isteyenler var. Peki bu başarılara rağmen sabır gösterilmeyen Buruk yerine başka biri gelirse, ona ne kadar destek verilecek?

#2
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten! 2022'de geldi büyük başarılar aldı ama...

Okan Buruk, 1 Temmuz 2022 tarihinde Galatasaray'ın başına geçti. Sarı-Kırmızılılar, kabus gibi bir sezonu geride bırakmıştı. 52 yaşındaki çalıştırıcıyla birlikte rüzgar yön değiştirdi:

#3
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten! 2022'de geldi büyük başarılar aldı ama...

4 kez üst üste Süper Lig şampiyonluğu 1 Türkiye Kupası 1 Türkiye Süper Kupası

#4
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten! 2022'de geldi büyük başarılar aldı ama...

Cim-Bom bu sezona iyi bir giriş yapmadı. Ancak Süper Lig'de 13 puanla 2. basamakta bulunuyor. Lider Amed de aynı puanda. Averaj farkı, sıralamayı belirledi. 4-0'lık Trabzonspor yenilgisi sonrasında Okan Buruk'a olan tepkiler daha da arttı. Aslında istifa çağrıları uzun süredir var.

#5
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten! 2022'de geldi büyük başarılar aldı ama...

Okan Buruk'la yolların ayrıldığı senaryoda yerine doğal olarak başka bir teknik adam geçecek... Kısa sürede ciddi başarılar kazanan Okan Buruk'un hiç kredisi yokmuş gibi duruyor. Fotospor'a göre; Yeni hocanın 2 kötü sonucun ardından nasıl eleştirileceği ise tahmin bile edilemiyor.

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