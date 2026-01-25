  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
İşte bu hiç beklenmiyordu... Fenerbahçe'nin önüne 'Beto'n yığıldı!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İşte bu hiç beklenmiyordu... Fenerbahçe'nin önüne 'Beto'n yığıldı!

Hücum hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe bu konuda Everton forması giyen Beto'yu gündemine almıştı. Beto için Juventus'a önerildi.

#1
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu... Fenerbahçe'nin önüne 'Beto'n yığıldı!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri belirsizliği sürüyor...Faslı golcü için Juventus ve Sevilla devrede. Öte yandan sarı-lacivertliler kesin olarak hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Taraftarında bu yönde isteği var ve yönetim santrafor konusunda kararlı. Yeni bir takviye yapılacak.

#2
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu... Fenerbahçe'nin önüne 'Beto'n yığıldı!

Fenerbahçe'nin forvet transferi için Everton'da Beto'yu gündemine aldığı iddia edilmişti.

#3
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu... Fenerbahçe'nin önüne 'Beto'n yığıldı!

Beto'nun temsilcisi Chi Azeh Ivo, Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmiş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

#4
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu... Fenerbahçe'nin önüne 'Beto'n yığıldı!

Beto, Fenerbahçe'nin ardından Youssef En-Nesyri için devre olan Juventus kulübüne önerildi. En-Nesyri'ye pazartesiye kadar süre veren Juventus'un Beto konusunda nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

