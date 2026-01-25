İşte bu hiç beklenmiyordu... Fenerbahçe'nin önüne 'Beto'n yığıldı!
Hücum hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe bu konuda Everton forması giyen Beto'yu gündemine almıştı. Beto için Juventus'a önerildi.
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri belirsizliği sürüyor...Faslı golcü için Juventus ve Sevilla devrede. Öte yandan sarı-lacivertliler kesin olarak hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Taraftarında bu yönde isteği var ve yönetim santrafor konusunda kararlı. Yeni bir takviye yapılacak.
Fenerbahçe'nin forvet transferi için Everton'da Beto'yu gündemine aldığı iddia edilmişti.
Beto'nun temsilcisi Chi Azeh Ivo, Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmiş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.
Beto, Fenerbahçe'nin ardından Youssef En-Nesyri için devre olan Juventus kulübüne önerildi. En-Nesyri'ye pazartesiye kadar süre veren Juventus'un Beto konusunda nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.
