Galatasaray Onyedika'nın peşinde...
Galatasaray'ın ön libero listesinde Club Brugge'den Onyedika da bulunuyordu. Ancak Nijeryalı futbolcu konusunda şu anda çok ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un istediği ön liberolar arasında Raphael Onyedika'nın ayrı bir yeri vardı. Hatta Osimhen de milli takımdan arkadaşını ikna etmek için çalıştığını söylemişti. Şu anda durumlar fena halde değişmiş gibi gözüküyor....
Bundesliga ekibi Wolfsburg'un, Club Brugge ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun geçen sezon da Eintracht Frankfurt'a transfer olma ihtimali vardı.
Ancak o dönemde yapılan pazarlıklardan sonuç alınamamıştı. Onyedika bir şekilde Bundesliga'nın yolunu tutacak gibi gözüküyor.
Galatasaray bir türlü Club Brugge ile bonservis konusunda anlaşamamıştı. Wolfsburg'un bu transfer için gereken ekonomik koşulları sağladığı öğrenildi. Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa 24 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde Almanya'nın yolunu tutacak. Konuyla ilgili açıklama bekleniyor.
