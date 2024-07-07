İşte bitter çikolatanın faydaları

Bitter çikolatanın az bilinen faydalarından söz eden Çakaloğlu, “Flavonoidler, kan akışını artırarak beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. Özellikle bilişsel yetenekleri iyileştirme potansiyeli taşır. Flavonoidlerin antioksidan özellikleri, beyin hücrelerini serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyabilir. Flavonoidlerin yanı sıra çikolatanın içerdiği diğer bileşenler de kan damarlarının genişlemesine yardımcı olabilir. Bu da kan akışının artmasına ve dolayısıyla beyin ve vücut genelindeki oksijen ve besin maddelerinin daha etkin bir şekilde taşınmasına katkı sağlayabilir. Düzenli ve ölçülü tüketim durumunda, bitter çikolatanın kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceği gözlemlenmiştir. Bu, kalp sağlığı için önemli bir fayda sağlayabilir. Ancak, bu faydaları elde etmek için doğru miktarlarda ve kalitede bitter çikolata tüketmek önemlidir. Aşırıya kaçmadan, dengeli bir beslenme içinde çikolatanın yer alması, sağlık üzerinde olumlu etkiler gösterebilir” ifadelerini kullandı. Çikolata tüketiminde önemli olanın, kaliteli ve doğru miktarda tüketmek olduğunun altını çizen Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, her şeyde olduğu gibi, dengeli ve bilinçli tüketimin sağlığı korumanın anahtarı olduğunu söyledi.