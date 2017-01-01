İşte beyni öldüren besinler

Yediğimiz besinler sağlıklı olup olmamanın ötesinde bambaşka bir tehlike arz edebilir. Genellikle doğal ve organik ürünleri tüketerek, ambalajlı ürünlerden uzak dururuz. Yediklerimizin kalorilerine dikkat ederiz. Fakat hangi ürün beynimizi nasıl etkiler diye hiç düşünmeyiz. Beyin sağlığımızı da etkileyen yiyecekler var. İşte beynimizi olumsuz etkileyen yiyecekler:
Şeker ve şeker ürünleri - Nörolojik problemlere yol açan şeker ve şeker ürünleri, hafızayı zayıflatıp öğrenme kabiliyetinin de zedelenmesine neden oluyor.
Alkol - Karaciğeri iflas ettirmesiyle bildiğimiz alkol, beyni de olumsuz etkiliyor. Kısa süreli kullanımlarda alkolün etkileri onarılabilse de uzun süreli kullanımlarda ne yazık ki kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Sağlık düşünme yetisi azalıp hafıza sorunlarını yaşanıyor.
Fast Food - Yapılan araştırmalar fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koyuyor. Bu da depresyon gibi sorunlara yol açabiliyor.
Kızarmış yiyecekler - Beynin sinirlerini zedeleyen kızarmış gıdalar beynin işleyişini sekteye uğratan ürünler arasında yer alıyor.
İşlenmiş ve önceden pişirilmiş gıdalar - İşlenmiş gıdalar da beynin merkezi sinir sistemine zarar veriyor. İlerleyen yaşlarda Alzheimer gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor.
Çok tuzlu gıdalar - Tuzun genellikle kalbe zarar verdi bilinir. Fakat tuz içindeki sodyumdan dolayı beyne de zarar veriyor ve düşünme yeteneğini sekteye uğratıyor. Çok tuzlu gıdaların zekayı sekteye uğrattı yapılan araştırmalar ile ispatlanmış.
İşlenmiş proteinler - Sağlığa faydası saymakla bitmeyen proteinler kas yapıcı bir gıda olarak sporcularında temel besinleri arasında yer alıyor. En büyük protein yapıcı ise et. Etten yapılan sosis, salam, sucuk gibi paketlenmiş ürünlerdeki protein işlendiği için beyne yaptıkları kötülükler saymakla bitmez. Sinir sitemini tahrip ederler.
Trans yağlar - Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 yılına kadar sofralardan tamamen kaldırmayı hedeflediği trans yağlar, kalp sorunları, kolesterol ve obezite gibi rahatsızlıkların yanı sıra beyne şöyle zararları var: Refleksleri öldürüyor, beyin işlevinin kalitesini düşürüyor, felç riskini maksimum düzeye çıkarıyor ve Alzheimer gibi hastalıkları ortaya çıkarıyor.
Yapay tatlandırıcı - Faydasından çok zararları olan yapay tatlandırıcılar, beyin hasarına ve zihinse bozuklulara yol açıyor.
Nikotin - Sağlığa zararları saymakla bitmeyen nikotinin beyne en büyük kötülüğü kan akışını engelliyor. Bu da beynin yavaş yavaş ölmesine neden oluyor.