İşte, barajlardaki son durum

Yavuz, DSİ'de gazetecilere yaptığı açıklamada, sorumluluk alanındaki Erzurum, Erzincan ve Ağrı'ya hizmet verdiklerini söyledi. Bu 3 ilin barajların doluluklarıyla ilgili problem olmadığını, işletme programına uygun şekilde dolulukların olduğunu ifade eden Yavuz, "Erzincan'daki 4 baraj tam doluluk oranına yaklaştı. Erzurum'da 13 işletmede baraj bulunuyor. Bilindiği üzere 2 yıl önce kuraklık olmuştu, Erzurum'daki Demir Döğen Barajı'nda şu an itibarıyla yüzde 90 doluluğa ulaştık. Erzurum'un içme suyunu karşılayan Palandöken Barajı'nda ise yüzde 72 doluluktayız. Enerji, balıkçılık ve sulama gerçekleştirdiğimiz Kuzgun Barajı'mızda ise doluluk yüzde 48." diye konuştu. Yavuz, Ağrı'da baraj doluluk oranlarında genel olarak yüzde 75'e ulaşıldığını belirterek, Yazıcı Barajı'nda sulama faaliyetlerinde olumsuz bir sorun beklemediklerini dile getirdi.