İşte, barajlardaki son durum

Doğu Anadolu'nun en büyük sulama projesi olan Söylemez Barajı'nda çalışmaların hızla sürdüğünü anlatan Yavuz, şunları kaydetti: "Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da işletmedeki 20 barajımızla 1 milyon 350 bin dekarlık arazi, modern sulamaya kavuşturuldu. Bu bölge ve ülke ekonomisine yıllık 6,7 milyar liralık katkı sağlayacak. Erzurum'da devam eden Söylemez Barajı 350 bin dekarlık araziyi modern sulamaya kavuşturacak ve 220 milyon kilovatsaat elektrik enerji üretecek. Geçen yıl barajın üst noktalarına ulaşımla ilgili ciddi yol aldık. 355 bin metreküp civarında kazı dolgu çalışması yaptık. Suyu çevireceğimiz derivasyon tünellerinde temmuz sonu itibarıyla kazı çalışmalarına başlayacağız." Yavuz, Erzurum'daki Narman Şehitler Barajı'nda 1,1 milyon metreküp dolguyu tamamladıklarını, yıl sonunda gövde dolgusu tamamlanacak bu barajı 2024 yılında tamamen bitirmeyi hedeflediklerini aktardı.