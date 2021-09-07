İşte bağırsaklarınızın sağlıksız olduğunu gösteren 6 belirti!

BİRÇOK GÖREVİ BULUNUYOR Bağırsaklar, besinlerin ve suyun yiyeceklerden özümsenmesi ve sindirilemeyen kalıntıların dışarı atılmasından sorumlu olan organdır. Memelilerin bağırsağı iki bölüme ayrılmıştır: İnce ve kalın bağırsak. İnce bağırsak, 5 ila 7 metre arasındadır ve 3 kısımdan oluşur: Duodenum, jejunum ve ileum. Bir kapak aracılığıyla mide ile iletişim kurar. Bağırsakların bu bölümü, sindirilmiş gıdalardan karbonhidratların, proteinlerin, yağların ve vitaminlerin emilimini kolaylaştıran villus ve kıvrımlara sahiptir. Kalın bağırsak ise ileoçekal kapaktan başlar ve rektumda biter, 1 ila 1.5 metre arasında uzanır. Tüketilen gıdalardan suyun, minerallerin ve bazı proteinlerin çoğunun çıkarılmasından ve duvarından geçen ve dışkının bir parçası olarak atılacak olan vücut atıklarının dahil edilmesinden sorumludur. Bağırsak bozukluklarının çoğu kötü beslenme ve bakteriyel enfeksiyonlarla ilişkilidir. Karın ağrısı, iltihaplanma ve bağırsak sorunlarına neden olan faktöre bağlı olarak tekrarlayabilen diğer mide rahatsızlıklarını hissetmek yaygındır. En yaygın bağırsak bozuklukları şunlardır: Kolit: Belirtileri arasında ishal ve karın ağrısı yer alır. Kalın bağırsağın iltihaplanmasıdır. Kabızlık: Bir kişinin haftada üç veya daha az bağırsak hareketi varsa, kabızlık çektiğini söyleyebiliriz. Belirtileri baş ağrısı, yorgunluk ve duygudurum değişikliklerini içerebilir. İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS): Karın şişkinliği ve bağırsak geçişindeki değişiklikler ile karakterizedir. Ayrıca kabızlık ve ishal nöbetleri yaşayabilirsiniz.