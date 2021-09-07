2021-09-07 16:30:46 İşte bağırsaklarınızın sağlıksız olduğunu gösteren 6 belirti!
Zaman zaman yaşanan sindirim rahatsızlıkları normal olabilse de sağlıksız bağırsaklar, uzun vadede metabolizmanın bozulmasından ruh hali değişikliklerine kadar birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Sağlıklı bir bağırsak, insan vücudunun genel işleyişinde önemli bir rol oynar. Sağlıksız bir diyet, bağırsak sağlığınızı etkileyebilir ve bazı hoş olmayan belirtilere yol açabilir. Yüksek stres seviyeleri, yetersiz uyku veya düşük fiziksel aktivite gibi diğer yaşam tarzı faktörleri de bağırsak sağlığınızı bozabilir. Bağırsaklarınız düzgün çalışmadığında, vücudunuzun gösterebileceği birkaç yaygın semptom vardır. "Sağlıklı işleyen bir gastrointestinal sistem ve sağlıklı bağırsaklar, hemen hemen tüm metabolizmanın sağlıklı bir şekilde işleyişi için gereklidir." diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Serkan Sıtkı Şahin, bağırsaklar hakkında bilgi vererek dikkat edilmesi gereken bazı sağlıksız bağırsak belirtilerini sıraladı.