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Yaşam
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İşte Ayder Yaylası'nın son hali

2023-11-07 10:17:41
İşte Ayder Yaylası'nın son hali

Ayder Yaylası'ndaki bilinçsiz yapılaşma sebebiyle kentsel dönüşüm başlamıştı. İşte, ünlü yaylanın son hali...

#1
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın son hali

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında yöreye uygun mimarisi ile kendisini göstermeye başladı.

#2
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın son hali

Toplu açılış töreni ve bir dizi inceleme için Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'nda inşaatı devam eden kentsel dönüşüm alanlarını da yerinde inceledi.

#3
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın son hali

. Erdoğan'ın 2017 yılında "Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz" çıkışı ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi.

#4
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın son hali

Tamamlandığında 1600 araçlık olacak olan çevreci otoparkından yörenin mimarisine uygun inşa edilen yapılara kadar yaylanın görünümü değişirken, betonlaşmış eski görüntüsünden eser kalmadı.

#5
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın son hali

#6
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın son hali

#7
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın son hali

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