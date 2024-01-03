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İşte Aralık ayı zam şampiyonları
Ekonomi
24
İşte Aralık ayı zam şampiyonları

2024-01-03 14:29:02
İşte Aralık ayı zam şampiyonları

3 Ocak itibariyle TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte Aralık ayı zam şampiyonları da belli oldu...

#1
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılı Aralık ayının zam şampiyonu belli oldu! TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, geçen ay aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

#2
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

ÇAY VE DIĞER DEMLENDIRILEN IÇECEK ÇEŞITLERI YÜZDE 3,91 ARTIŞ

#3
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

UN VE DIĞER TAHILLAR 4,83

#4
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

KONSERVE EDİLMİŞ VEYA İŞLENMİŞ SEBZE VE SEBZE IÇERİKLI ÜRÜNLER 5,65

#5
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

ŞEKERLEMELER, ÇIKOLATALAR VE KAKAO ÜRÜNLERİ 6,35

#6
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

DİĞER KATI VE SIVI YAĞLAR 6,44

#7
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

BUZDOLABI, DONDURUCU, DONDURUCULU BUZDOLABI 7,94

#8
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

YUMURTA VE YUMURTA İLE İLGİLİ ÜRÜNLER 10,93

#9
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

KUZU ETİ 14,38

#10
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

İLAÇLAR YÜZDE 14,47

#11
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

Aralıkta fiyatı en fazla düşüş veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

#12
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

HAVA YOLU ILE YOLCU TAŞIMACILIĞI -15,97

#13
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI -4,38

#14
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

ÇOCUK GİYİM -4,29

#15
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

KİŞİSEL ULAŞTIRMA ARAÇLARININ YAKIT VE YAĞLARI -2,2

#16
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

TAZE MEYVELER -2,09

#17
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

KADIN GİYİM -2,04

#18
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

ERKEK GİYİM -0,7

#19
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

KADIN AYAKKABISI -0,31

#20
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

PEYNİR 0,16

#21
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

TAZE SÜT 0,17

#22
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılı Aralık ayında sebzedeki (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) fiyat artışını yüzde 14,47 ile ilaçlar, yüzde 14,38 ile kuzu eti izledi.

#23
Foto - İşte Aralık ayı zam şampiyonları

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,93 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,94 ile buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı ve yüzde 6,44 ile diğer katı ve sıvı yağlar yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 4,38 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,29 ile çocuk giyimi, yüzde 2,2 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 2,09 ile taze meyveler takip etti. KAYNAK: EKONOMİM

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