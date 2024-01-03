2024-01-03 14:29:02 İşte Aralık ayı zam şampiyonları
3 Ocak itibariyle TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte Aralık ayı zam şampiyonları da belli oldu...
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3 Ocak itibariyle TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte Aralık ayı zam şampiyonları da belli oldu...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılı Aralık ayının zam şampiyonu belli oldu! TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, geçen ay aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
ÇAY VE DIĞER DEMLENDIRILEN IÇECEK ÇEŞITLERI YÜZDE 3,91 ARTIŞ
UN VE DIĞER TAHILLAR 4,83
KONSERVE EDİLMİŞ VEYA İŞLENMİŞ SEBZE VE SEBZE IÇERİKLI ÜRÜNLER 5,65
ŞEKERLEMELER, ÇIKOLATALAR VE KAKAO ÜRÜNLERİ 6,35
DİĞER KATI VE SIVI YAĞLAR 6,44
BUZDOLABI, DONDURUCU, DONDURUCULU BUZDOLABI 7,94
YUMURTA VE YUMURTA İLE İLGİLİ ÜRÜNLER 10,93
KUZU ETİ 14,38
İLAÇLAR YÜZDE 14,47
Aralıkta fiyatı en fazla düşüş veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
HAVA YOLU ILE YOLCU TAŞIMACILIĞI -15,97
KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI -4,38
ÇOCUK GİYİM -4,29
KİŞİSEL ULAŞTIRMA ARAÇLARININ YAKIT VE YAĞLARI -2,2
TAZE MEYVELER -2,09
KADIN GİYİM -2,04
ERKEK GİYİM -0,7
KADIN AYAKKABISI -0,31
PEYNİR 0,16
TAZE SÜT 0,17
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılı Aralık ayında sebzedeki (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) fiyat artışını yüzde 14,47 ile ilaçlar, yüzde 14,38 ile kuzu eti izledi.
Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,93 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,94 ile buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı ve yüzde 6,44 ile diğer katı ve sıvı yağlar yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 4,38 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,29 ile çocuk giyimi, yüzde 2,2 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 2,09 ile taze meyveler takip etti. KAYNAK: EKONOMİM
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