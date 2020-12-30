İşte Apple hakkında bilinmeyen ilginç gerçekler

Apple Inc, birbirinden farklı ürünleri ve milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en popüler teknoloji devi olarak bilinmektedir. Şirketin en iyi bilinen ürünleri arasında Macintosh bilgisayarlar, iPod, iPad ve iPhone bulunmaktadır. Ülkemizde milyonlar kullanıcıya sahip Apple hakkında neler biliyorsunuz? Daha önce hiç duymadığınız, öğrendiğiniz şaşıracağınız 15 ilginç gerçek sizlerle... 1. Apple 1 Nisan 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulmuştur. Ortaklar Apple'lı kurmadan önce "Atari" firmasında tanışmıştır.