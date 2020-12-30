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İşte Apple hakkında bilinmeyen ilginç gerçekler

2020-12-30 10:19:13
İşte Apple hakkında bilinmeyen ilginç gerçekler

Apple Inc, birbirinden farklı ürünleri ve milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en popüler teknoloji devi olarak bilinmektedir. Şirketin en iyi bilinen ürünleri arasında Macintosh bilgisayarlar, iPod, iPad ve iPhone bulunmaktadır. Ülkemizde milyonlar kullanıcıya sahip Apple hakkında neler biliyorsunuz? Daha önce hiç duymadığınız, öğrendiğiniz şaşıracağınız 15 ilginç gerçek sizlerle... 1. Apple 1 Nisan 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulmuştur. Ortaklar Apple'lı kurmadan önce "Atari" firmasında tanışmıştır.

#1
Foto - 2. Wozniak tarafından tasarlanan ve üretilen

2. Wozniak tarafından tasarlanan ve üretilen "Apple-1", Apple firması tarafından piyasaya sürülen ilk kişisel bilgisayardır. "Byte a Apple" etiketli bilgisayar, 666.66 dolara satılmıştır.

#2
Foto - 3. Apple, kullanıcıları için hazırladığı iTunes müzik mağazasını 2003 yılında piyasaya sürmüştür. Mağaza, ilk 18 saat içerisinde yaklaşık 275.000 parça satmıştır. Şirket bir sene içerisinde iTunes üzerinden 70 milyon şarkı satışı yapmıştır.

3. Apple, kullanıcıları için hazırladığı iTunes müzik mağazasını 2003 yılında piyasaya sürmüştür. Mağaza, ilk 18 saat içerisinde yaklaşık 275.000 parça satmıştır. Şirket bir sene içerisinde iTunes üzerinden 70 milyon şarkı satışı yapmıştır.

#3
Foto - 4. Apple, 1994 yılında ilk renkli dijital kamera Quictake'yi üretmiştir. İki farklı boyutta resim saklama özelliğine sahip kamera, 1997 yılında satıştan kaldırılmıştır.

4. Apple, 1994 yılında ilk renkli dijital kamera Quictake'yi üretmiştir. İki farklı boyutta resim saklama özelliğine sahip kamera, 1997 yılında satıştan kaldırılmıştır.

#4
Foto - 5. Apple'ın ilk logosu, şirketin ortakları arasında yer alan Ronald Wayne tarafından tasarlanmıştır. Logo, Isaac Newton'un kafasına düşen bir elma ile yer çekimini keşfedişini anlatmaktadır.

5. Apple'ın ilk logosu, şirketin ortakları arasında yer alan Ronald Wayne tarafından tasarlanmıştır. Logo, Isaac Newton'un kafasına düşen bir elma ile yer çekimini keşfedişini anlatmaktadır.

#5
Foto - 6. Müzik dünyasında çığır açan iPod, metin yazarı Vinnie Chieco tarafından keşfedilmiştir. Steve Jobs iPod için

6. Müzik dünyasında çığır açan iPod, metin yazarı Vinnie Chieco tarafından keşfedilmiştir. Steve Jobs iPod için "cebinizde 1.000 şarkı" ifadesinde bulunmuştur.

#6
Foto - 7. Apple'ın ilk logosu 1977 yılında Steve Jobs'ın isteğiyle değiştirilmiştir. Newton'un yer çekimi hikayesinin markayı yansıtmadığını düşünen Jobs, grafik tasarımcı Rob Janoff'dan yardım almıştır.

7. Apple'ın ilk logosu 1977 yılında Steve Jobs'ın isteğiyle değiştirilmiştir. Newton'un yer çekimi hikayesinin markayı yansıtmadığını düşünen Jobs, grafik tasarımcı Rob Janoff'dan yardım almıştır.

#7
Foto - 8. Manhattan 5. Cadde'de yer alan Apple küpü, dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerleri arasında gösterilmektedir.

8. Manhattan 5. Cadde'de yer alan Apple küpü, dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerleri arasında gösterilmektedir.

#8
Foto - 9. SteveJobs, ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından

9. SteveJobs, ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından "Ulusal Teknoloji Madalyası" ödülüne layık görülmüştür.

#9
Foto - 10. Apple firma yetkilileri, Apple bilgisayarlarının yanında sigara içilmesinin garantiyi geçersiz kılabileceğini söylemiştir. Bunun sebebi, teknik servis çalışanlarının biyolojik tehlike altında kalmasını engellemektir.

10. Apple firma yetkilileri, Apple bilgisayarlarının yanında sigara içilmesinin garantiyi geçersiz kılabileceğini söylemiştir. Bunun sebebi, teknik servis çalışanlarının biyolojik tehlike altında kalmasını engellemektir.

#10
Foto - 11. Siri, yapacağınız tüm konuşmaları ve sakladığınız her şeyi Apple'a göndermektedir.

11. Siri, yapacağınız tüm konuşmaları ve sakladığınız her şeyi Apple'a göndermektedir.

#11
Foto - 12. Bill Gates, 1997 yılında Apple firmasına 150 milyon dolar yatırım yapmıştır. Steve Jobs, Gates'in yatırım yapması için Windows'tan patent satın almıştır.

12. Bill Gates, 1997 yılında Apple firmasına 150 milyon dolar yatırım yapmıştır. Steve Jobs, Gates'in yatırım yapması için Windows'tan patent satın almıştır.

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