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İşte Ak Parti ve MHP'nin oy oranları

2023-02-05 10:20:34
İşte Ak Parti ve MHP'nin oy oranları

2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken seçimlere yönelik anket çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

#1
Foto - İşte Ak Parti ve MHP'nin oy oranları

GENAR Araştırma Merkezi Başkanı İhsan Aktaş, A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında son seçim anketinde AK Parti ve MHP'nin oy oranlarını paylaştı.

#2
Foto - İşte Ak Parti ve MHP'nin oy oranları

İşte İhsan Aktaş'ın konuşmasında öne çıkanlar:

#3
Foto - İşte Ak Parti ve MHP'nin oy oranları

'ATILACAK ADIMLAR MERAK EDİLİYORDU' Vatandaş bunalıp zora girdiği dönemde bir arayışa girdi. Rusya-Ukrayna savaşında ekonomi ve enflasyon konusunda atılacak adımlar merak ediliyordu.

#4
Foto - İşte Ak Parti ve MHP'nin oy oranları

'MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 45'LERE GELMİŞTİ' O dönemde millet muhalefete baktı. Millet İttifakı o dönemde yüzde 45'lere kadar gelmişti.

#5
Foto - İşte Ak Parti ve MHP'nin oy oranları

Millet aslında bir takdir vermişti Millet İttifakı'na. Masa kavgaya devam ederken çok fazla şey yaşandı.

#6
Foto - İşte Ak Parti ve MHP'nin oy oranları

'CUMHUR İTTİFAKI TOPARLADI' Döviz disiplin altına alındı, maaş zamları, sosyal konut projesi, EYT, Togg gibi adımlar atıldı.

#7
Foto - İşte Ak Parti ve MHP'nin oy oranları

Bunların her birinden 1-2 puan oy arttırdı Cumhur İttifakı. Burada MHP'nin oy artırıp artıramayacağı merak ediliyordu. ​MHP eridi denildiği dönemde coşkulu mitingler yapıldı.

#8
Foto - İşte Ak Parti ve MHP'nin oy oranları

İŞTE AK PARTİ VE MHP'NİN OY ORANLARI Şu an AK Parti yüzde 40'larda, MHP yüzde 8,5 civarında.

#9
Foto - İşte Ak Parti ve MHP'nin oy oranları

Dövizin kontrolden çıktığı dönemde AK Parti'nin oyları ilk seçildiği dönemin de altına inmişti.

#10
Foto - İşte Ak Parti ve MHP'nin oy oranları

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