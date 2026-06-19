Orta Asya’da bir ilki yapacaklar! Türkiye modeli örnek oldu, “Mutlaka biz de istiyoruz” dediler

Kırgızistan heyeti, Orta Asya'nın incisi Issık Gölü'nü dünya turizminin merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla Türkiye’nin "Mavi Bayrak" konusundaki devrim niteliğindeki çevre yönetimi uygulamalarını yerinde incelemek için Antalya’ya çıkarma yaptı. Dünya genelinde en çok Mavi Bayraklı plaja sahip üçüncü ülke olan Türkiye’nin tecrübelerini rehber edinen Kırgız yetkililer, sürdürülebilir turizm ve atık yönetimi modellerini ülkelerine taşımak için düğmeye bastı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, Issık Gölü Orta Asya’nın ilk Mavi Bayraklı destinasyonu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.