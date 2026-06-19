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Orta Asya’da bir ilki yapacaklar! Türkiye modeli örnek oldu, "Mutlaka biz de istiyoruz" dediler

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Orta Asya’da bir ilki yapacaklar! Türkiye modeli örnek oldu, “Mutlaka biz de istiyoruz” dediler

Kırgızistan heyeti, Orta Asya'nın incisi Issık Gölü'nü dünya turizminin merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla Türkiye’nin "Mavi Bayrak" konusundaki devrim niteliğindeki çevre yönetimi uygulamalarını yerinde incelemek için Antalya’ya çıkarma yaptı. Dünya genelinde en çok Mavi Bayraklı plaja sahip üçüncü ülke olan Türkiye’nin tecrübelerini rehber edinen Kırgız yetkililer, sürdürülebilir turizm ve atık yönetimi modellerini ülkelerine taşımak için düğmeye bastı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, Issık Gölü Orta Asya’nın ilk Mavi Bayraklı destinasyonu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Orta Asya’da bir ilki yapacaklar! Türkiye modeli örnek oldu, "Mutlaka biz de istiyoruz" dediler

Türkiye Çevre Eğitim Vakfından (TÜRÇEV) yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhuriyeti eski Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Zhamankulov başkanlığındaki heyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) Türkiye koordinatörü TÜRÇEV rehberliğinde Antalya'da mavi bayraklı plajlarda incelemelerde bulundu. Danimarka merkezli 85 ülkenin üye olduğu FEE'nin yönlendirmesiyle gerçekleştirilen bir haftalık program kapsamında heyet, Türkiye'nin mavi bayrak uygulamalarını, çevre yönetimi politikalarını ve sürdürülebilir turizm modellerini yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi aldı.

#2
Foto - Orta Asya’da bir ilki yapacaklar! Türkiye modeli örnek oldu, "Mutlaka biz de istiyoruz" dediler

Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanlığı temsilciliği, turizm otoriteleri ve sektör temsilcilerinden oluşan heyet, Antalya'daki program boyunca Türkiye'nin farklı kıyı yönetimi modellerini inceleyerek Antalya Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Halk Plajları, Muratpaşa Belediyesi plajları, Kemer Belediyesi halk plajları ile Kültür ve Turizm Bakanlığının Lara Ücretsiz Girişli Halk Plajı'nda saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

#3
Foto - Orta Asya’da bir ilki yapacaklar! Türkiye modeli örnek oldu, "Mutlaka biz de istiyoruz" dediler

Ayrıca, marina yönetimi, mavi bayraklı turistik tekneler, çevre eğitimi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, su kalitesi izleme çalışmaları ve sürdürülebilir turizm uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgiler de heyete aktarıldı. Açıklamada sözlerine yer verilen TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, Türkiye'nin mavi bayrak programında ulaştığı başarının uluslararası ölçekte örnek gösterildiğini belirtti.

#4
Foto - Orta Asya’da bir ilki yapacaklar! Türkiye modeli örnek oldu, "Mutlaka biz de istiyoruz" dediler

Ateş, dünyanın en fazla mavi bayrak sahibi 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin bilgi birikimi ve uygulama deneyiminin bugün kardeş ülkeler tarafından da yakından takip edildiğinin altını çizdi.

#5
Foto - Orta Asya’da bir ilki yapacaklar! Türkiye modeli örnek oldu, "Mutlaka biz de istiyoruz" dediler

Kırgızistan'dan gelen heyetin FEE'nin yönlendirmesiyle Antalya'da yürütülen program kapsamında çevre yönetiminden plaj işletmeciliğine, sürdürülebilir turizm uygulamalarından mavi bayrak kriterlerine kadar birçok alanda Türkiye'nin tecrübelerinden yararlandığını ifade eden Ateş, Issık Gölü'nde başlatılan mavi bayrak sürecini önemsediklerini vurguladı.

#6
Foto - Orta Asya’da bir ilki yapacaklar! Türkiye modeli örnek oldu, "Mutlaka biz de istiyoruz" dediler

Ateş, sürecin başarıyla tamamlanması halinde Issık Gölü'nde dalgalanacak mavi bayrağın yalnızca Kırgızistan için değil, Türk dünyasında çevre, sürdürülebilirlik ve turizm alanlarında yeni başarı hikayelerine öncülük edeceğini kaydetti.

#7
Foto - Orta Asya’da bir ilki yapacaklar! Türkiye modeli örnek oldu, "Mutlaka biz de istiyoruz" dediler

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRÇEV'in eşlik ettiği temasların olumlu sonuçlanması halinde Issık Gölü'nün Orta Asya'da mavi bayrak alan ilk destinasyonlardan biri olması hedefleniyor.

#8
Foto - Orta Asya’da bir ilki yapacaklar! Türkiye modeli örnek oldu, "Mutlaka biz de istiyoruz" dediler

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