Savunma sanayiinde vites yükseltildi! Bin kilometre menzilli hipersonik nükleer füzeye onay çıktı

Fransa, gelecekteki nükleer caydırıcılık stratejisinin temel taşı olacak yeni nesil havadan karaya nükleer füze sistemi ASN4G’nin geliştirilmesi için savunma devi MBDA ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Hipersonik hızlarda uçabilecek şekilde tasarlanan ve 1.000 kilometreyi aşan menziliyle mevcut sistemlerin kapasitesini ikiye katlayan füze, 2035 yılı itibarıyla Rafale F5 savaş uçaklarının ana vurucu gücü olacak. Fransa'nın stratejik hava ve deniz kuvvetleri tarafından ortaklaşa kullanılacak olan bu teknoloji, savunma sanayiinde "önlenemez hız" konseptine geçişin en somut örneği olarak kayıtlara geçti.