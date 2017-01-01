Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

İşte 2018’in en sağlıklı şehirleri (Listede Türkiye’den 4 şehir var)

  • Bumbeo adlı internet sitesi 2018’in en sağlıklı kentlerini açıkladı. İşte o liste...

  • 25- Kopenhag, Danimarka

  • 24- Manchester, İngiltere

  • 23- Guadalajara, Meksika

  • 22- Mangalore, Hindistan

  • 21- Viyana, Avusturya

  • 20- Brüksel, Belçika

  • 19- Lahey, Hollanda

  • 18- Bangkok, Tayland

  • 17- Madrid, İspanya

  • 16- Edinburgh, İngiltere

  • 15- Minneapolis, ABD

  • 14- Canberra, Avustralya

  • 13- Hamburg, Almanya

  • 12- Tokyo, Japonya

  • 11- Brisbane, Avustralya

  • 10- Hamilton, Kanada

  • 9- Valensiya, İspanya

  • 8- Nijniy Novgorod, Rusya

  • 7- Münih, Almanya

  • 6- Leeds, İngiltere

  • 5- Bursa, Türkiye

  • 4- Taipei, Tayvan

  • 3- Seul, Güney Kore

  • 2- Glasgow, İngiltere

  • 1- Chiang Mai, Tayland

  • 56- İzmir

  • 89- Ankara

  • 94- İstanbul

Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
Ajan Dündar’a yargı kıyağı
Ajan Dündar’a yargı kıyağı

Son Eklenen Haberler

Merhum Tevfik İleri için anma programı düzenlendi
  1. Merhum Tevfik İleri için anma programı..
  2. Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1'i..
  3. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:
  4. Yangından kaçarken kabloya takılarak..
  5. Serdar Aziz sessizliğini bozdu: Fatih..
  6. Bitlis'te toprağa gömülü 160 kilo..
  7. Rangers, Celtic'i tek golle geçti
  8. Musa Aydın'dan yeni yıl mesajı
  9. AK Parti başkan adayı, sahnede..
  10. Hollanda'da 5 sarı yelekli gözaltına..
  11. Rusya'dan Ukrayna'ya tarihinin en..
  12. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  13. Arkadaşını pompalı tüfekle vuran kişi..
  14. Perde mobilya ile uyum ister
  15. Hollanda'da sarı yeleklilerin..
  16. Geçim kaynağı oldu! Ormandan toplayıp..
  17. Kenan Sofuoğlu'nun "Vekiller danışman..
  18. Şenol Güneş onay verdi! Beşiktaş,..
  19. AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım..
  20. Korkunç kaza! Araç ortadan ikiye ayrıldı