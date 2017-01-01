İşte 2018’in en sağlıklı şehirleri (Listede Türkiye’den 4 şehir var)
Bumbeo adlı internet sitesi 2018’in en sağlıklı kentlerini açıkladı. İşte o liste...
25- Kopenhag, Danimarka
24- Manchester, İngiltere
23- Guadalajara, Meksika
22- Mangalore, Hindistan
21- Viyana, Avusturya
20- Brüksel, Belçika
19- Lahey, Hollanda
18- Bangkok, Tayland
17- Madrid, İspanya
16- Edinburgh, İngiltere
15- Minneapolis, ABD
14- Canberra, Avustralya
13- Hamburg, Almanya
12- Tokyo, Japonya
11- Brisbane, Avustralya
10- Hamilton, Kanada
9- Valensiya, İspanya
8- Nijniy Novgorod, Rusya
7- Münih, Almanya
6- Leeds, İngiltere
5- Bursa, Türkiye
4- Taipei, Tayvan
3- Seul, Güney Kore
2- Glasgow, İngiltere
1- Chiang Mai, Tayland
56- İzmir
89- Ankara
94- İstanbul