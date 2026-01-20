“İstanbul’un yükünü hafifleteceğiz” diyerek oy toplayan CHP’ye bakın… Hamidiye Su’ya kallavi zam
Seçim sürecinde indirim vaat ettiği her konuda zam üstüne zam yapan CHP’li İBB yönetimi, şimdi de Hamidiye Su’ya ciddi “fiyat bindirimi” yaptı.
Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun batırdığı, yerine gelenlerin ise belediye yönetmek dışında lüzumsuz onca konuda kafa yorduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ, damacana su ücretlerine yüzde 25'e varan oranda zam yaptı.
Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı 120 liradan yüzde 25 zamla 150 liraya yükseldi.
Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 140 liradan yüzde 21,42 artışla 170 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 210 liradan yüzde 14,28 zamla 240 liraya çıktı.
Hamidiye Su mobil uygulamasında, 1 Şubat'a kadar mevcut tarifeden su satışı yapılacağı duyuruldu.
