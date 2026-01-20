  • İSTANBUL
"İstanbul’un yükünü hafifleteceğiz" diyerek oy toplayan CHP’ye bakın… Hamidiye Su’ya kallavi zam
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“İstanbul’un yükünü hafifleteceğiz” diyerek oy toplayan CHP’ye bakın… Hamidiye Su’ya kallavi zam

Seçim sürecinde indirim vaat ettiği her konuda zam üstüne zam yapan CHP’li İBB yönetimi, şimdi de Hamidiye Su’ya ciddi “fiyat bindirimi” yaptı.

#1
Foto - "İstanbul’un yükünü hafifleteceğiz" diyerek oy toplayan CHP’ye bakın… Hamidiye Su’ya kallavi zam

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun batırdığı, yerine gelenlerin ise belediye yönetmek dışında lüzumsuz onca konuda kafa yorduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ, damacana su ücretlerine yüzde 25'e varan oranda zam yaptı.

#2
Foto - "İstanbul’un yükünü hafifleteceğiz" diyerek oy toplayan CHP’ye bakın… Hamidiye Su’ya kallavi zam

Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı 120 liradan yüzde 25 zamla 150 liraya yükseldi.

#3
Foto - "İstanbul’un yükünü hafifleteceğiz" diyerek oy toplayan CHP’ye bakın… Hamidiye Su’ya kallavi zam

Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 140 liradan yüzde 21,42 artışla 170 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 210 liradan yüzde 14,28 zamla 240 liraya çıktı.

#4
Foto - "İstanbul’un yükünü hafifleteceğiz" diyerek oy toplayan CHP’ye bakın… Hamidiye Su’ya kallavi zam

Hamidiye Su mobil uygulamasında, 1 Şubat'a kadar mevcut tarifeden su satışı yapılacağı duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi
Gündem

Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi

Suriye hükümetinin YPG/SDG'den kurtardığı bölgelere en güçlü itirazlar biri FETÖ’cülerden geldi. FETÖ’den kapatılan eski Taraf yazarı Prof. ..
Türkiye'yi sallayan sözler: Bana suikast planladı
Gündem

Türkiye'yi sallayan sözler: Bana suikast planladı

Akit TV’de ekranlara gelen Kırmızı Masa'nın konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olay açıklamalar yaptı. Perinçek "Müsavat Dervi..
Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı
Dünya

Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, dost ülke Pakistan'da meydana gelen yangın nedeniyle vefat edenler için taziye mesajı paylaştı.

Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti
Gündem

Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti

Hürriyet yazarı Nedim Şener 15 bin kişilik mevcuduyla 20 milyonluk Suriye’nin petrol, elektrik, su kaynakları ile tarım alanlarının içinde b..
Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!
Dünya

Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!

ABD’nin Grönland'ı oldu bittiyle almasına karşı Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya ile birlikte adaya 14 as..
Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu!
Dünya

Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu!

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeniden yapılanma sürecinde, Rakka’nın yönetimi için kritik bir atama gerçekleştiri..
