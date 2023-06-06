2023-06-06 09:22:13 İstanbul’un sevimli dostları
Emirgan Korusu'nun sevimli sakinleri, sincaplar ve su kaplumbağaları objektiflere takıldı.
Akaryakıta öyle bir zam geliyor ki duyan istasyonlara koşacak! Depoları doldurun, bu sefer ki çok fena...
Emirgan Korusu'nun sevimli sakinleri, sincaplar ve su kaplumbağaları objektiflere takıldı.
Sarıyer'de bulunan, kent sakinleri ve turistlerin uğrak yerlerinden olan Emirgan Korusu, özellikle içerisinde yaşayan sincaplar ve süs havuzundaki su kaplumbağaları ile ilgi çekiyor.
Su kaplumbağalarının sıcak havada güneşlendikleri anlar görüntülendi.
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