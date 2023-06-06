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Yaşam
18
İstanbul’un sevimli dostları

2023-06-06 09:22:13
İstanbul’un sevimli dostları

Emirgan Korusu'nun sevimli sakinleri, sincaplar ve su kaplumbağaları objektiflere takıldı.

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Foto - İstanbul’un sevimli dostları

Sarıyer'de bulunan, kent sakinleri ve turistlerin uğrak yerlerinden olan Emirgan Korusu, özellikle içerisinde yaşayan sincaplar ve süs havuzundaki su kaplumbağaları ile ilgi çekiyor.

#2
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

Su kaplumbağalarının sıcak havada güneşlendikleri anlar görüntülendi.

#3
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

#4
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

#5
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

#6
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

#7
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

#8
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

#9
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

#10
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

#11
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

#12
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

#13
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

#14
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

#15
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

#16
Foto - İstanbul’un sevimli dostları

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Foto - İstanbul’un sevimli dostları

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