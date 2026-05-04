  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tütün kullanımında ürküten tablo: Türkiye maalesef dünya ikincisi! İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti Alternatif ürün kullanıyoruz fakat içinde risk bulundu: Kimse farkında değil ama anında kör ediyor Tahtalı’da su seviyesi kesintisiz her gün yükseldi! İzmir’in barajlarında 30 yıl sonra bir ilk Ünlü oyuncudan bir başarı daha ! Ülkemizi temsil edecek! Çılgınlar gibi Türkiye'den almaya başladılar: Rakam füze gibi fırladı Sabahları içtiğiniz Türk kahvesine 1 kaşık ekleyin! İştahı kapatıp zayıflamanın anahtarını bulun... Fransızlar, enerjideki son gelişmeye şaştı kaldı: Türkiye hepimizi geride bıraktı Son yaptığı hatalar çıldırtmıştı...Günay Güvenç'te yolun sonu! Yerini alacak isim belli oldu
Gündem
9
Yeniakit Publisher
İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti
IHA Giriş Tarihi:

İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 71,7 oldu.

#1
Foto - İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti

Megakent İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağış hava etkili oldu. Özellikle dün gün boyu etkili olan yağışlı havanın ardından barajlarda doluluk oranı bir nebze olsun yükseldi.

#2
Foto - İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 71,7'ye yükseldi. Dün ise bu oran 71,35 olarak kayıtlara geçmişti.

#3
Foto - İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti

Öte yandan en dolu baraj yüzde 94,86 ile Ömerli, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 46,11'le Istrancalar oldu.

#4
Foto - İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti

İSKİ'nin verilerine göre 4 Mayıs itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: Ömerli Barajı: Yüzde 94,86 Darlık Barajı: Yüzde 89,37

#5
Foto - İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti

Elmalı Barajı: Yüzde 94,37 Terkos Barajı: Yüzde 58,73

#6
Foto - İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti

Alibey Barajı: Yüzde 67,28 Büyükçekmece Barajı: Yüzde 56,83

#7
Foto - İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti

Sazlıdere Barajı: Yüzde 46,11 Istrancalar Barajı: Yüzde 46,83

#8
Foto - İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti

Kazandere Barajı: Yazde 60,08 Pabuçdere Barajı: Yüzde 60,34

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!
Gündem

Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri üzerindeki ABD radarını vurmasından sonra Türkiye’de yağışlarda gözle görülür bir artış yaşanması birçok y..
İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı!
Gündem

İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı!

İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen feci kazada, İBB’ye bağlı İSKİ’nin ihmali gencecik bir mühendisi hayattan kopardı. CHP’nin borazanı S..
İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!
Gündem

İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya ..
Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!
Gündem

Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik alçak saldırıları devam ederken, Tahran yönetimi Donald Trump'ın önüne "imkansız operasyon" ya da "kötü anla..
O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!
Dünya

O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!

Arjantin tarihinin en güçlü ve tartışmalı ismi, "Halkın Babası" Juan Domingo Perón, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 78 y..
Nisan enflasyonu açıklandı
Ekonomi

Nisan enflasyonu açıklandı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23