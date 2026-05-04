Emekli tümamiral yine hayal sattı: 4'lü ittifakla Türkiye'yi ezer geçeriz
Yunan Emekli Tuğamiral Yiannis Egolfopoulos, Türkiye'ye karşı uçuk senaryoıları gündeme getirerek "4'lü ittifakla Ankara'yı ezer geçeriz" dedi.
Olası bir gerilim durumunda Atina'nın tavrının sert olacağını savunan emekli tuğamiral, "Eğer akıllarından geçirirlerse, onları ezeriz, bu kesin bir gerçektir." diye konuştu.
Bölgedeki askeri dengeler hakkında konuşan ve Atina yönetiminin tek başına hareket etmediğini belirten Egolfopoulos, şunları kaydetti:
"Biz çok güçlüyüz, sadece güçlü değiliz. Şu anda Doğu Akdeniz'deki en ciddi ittifak Yunanistan, GKRY, İsrail ve Mısır'dır."
Söz konusu dört ülkenin bölgedeki etkinliğine ve kurulan ittifakın önemine dikkat çeken Egolfopoulos "Bu 4 ülke Doğu Akdeniz'in gücüdür." dedi.
