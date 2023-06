İstanbullular dikkat! Hafta sonu 20 ilçede elektrik kesintisi olacak

SİLİVRİ NO: 34889522 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34889529 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34897091 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, İLTER sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34891575 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, ADIVAR, AHBAP, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ALİ BALCIOĞLU, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÖKTÜRK, GÜLDANE, GÜLHATMİ, HACEGAN, HALK, HASAN GÜNEŞ, KAKTÜS, KANDİL, KARABAĞLAR, KARBEYAZ, KASIMPATI, KIRSAL, KÜBRA, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, RUŞEN, SAZLI, SOĞANLI, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, YETENEKLİ, YOL, YÜZÜK, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU, ÇULLUK, İSMET İNÖNÜ, İZZETTİN sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN, SARDUNYA, İNÖNÜ sk / SANCAKTEPE mah ABANT, ABDULLAH AKBULUT, ALTINÇEŞME, AMAÇ ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BÜYÜKKARALAR, BİLGİN, DERECE, DERGAH, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, ESMER, ETİ, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, GÜNEYSU, GÜRPINAR, GÜVENİR, HÜSEYİN GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KALAMIŞ, KALYON, KANLICA, KIBRIS, KUZGUNCUK, KUŞKONMAZ, LÜLE, MART, MEVLANA CELALEDDİN RUMİ, MUHTEREM, MİLLET, MİMAR HAYRETTİN, OVA, PANAYIR, PARSEL, PİYALE, RÜSTEMBEY, TİREBOLU, YABANGÜLÜ, ÇALIŞ, ÇAMLIKTEPE, ÖĞÜN, ÜÇÜNCÜ, ŞAH sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34896967 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34889244 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, AYDAN, DENİZALTI, DOKTOR TAHSİN YUSUFOĞLU, ERBAA, FERİT GÜNDOĞAN, HASAN ÜSTÜN, KAMER, MAHMUT İKİNCİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SERAP, ULAŞ, İNCİ, ŞEHİT MEHMET DURACA sk bölgelerinde 17/06/2023 09:30:00 - 17/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34895181 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKSU, AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTIEVLER, ALTINKUM, ALTINTAŞ, ARALIK, ASYA, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, DAĞÇİLEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, ESLEM, FAZİLET, FISTIK, GÖKÇE, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KARAKOÇ, KAYIN, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, KUŞDİLİ, MAYIS, MEŞGALE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, NİSANUR, OMUZDAŞ, ORUÇ, PALANDÖKEN, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SONGÜL, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YAPI, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, ÜZÜMBAĞI, İNANIR, İNANÇ, İSMİNAZ, ŞAMDAN sk / MİMAR SİNAN mah BASIN, DAMLA, PARK, ULAŞ sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK, ALPARSLAN, AYDOS, BENT, DEMİRYOLU, ESENDORUK, GÜMÜŞKUMSAL, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KULA, KÜÇÜKMENDERES, MERYEM, METİN, MOĞOL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, RAHMİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK, SEYHAN, TUANA, YEŞİLEVLER, YEŞİLOVA, YEŞİLÇAM, İLİM, İRADE, İÇEL sk bölgelerinde 17/06/2023 10:00:00 - 17/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.