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İstanbullu akın akın o şehre göç ediyor! Ne Antalya ne İzmir ne de Ankara! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor! Kimsenin aklına gelmezdi

2023-11-18 12:10:21
İstanbullu akın akın o şehre göç ediyor! Ne Antalya ne İzmir ne de Ankara! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor! Kimsenin aklına gelmezdi

Valizini kapan İstanbullu o şehre göç etmeye başladı. Kimsenin aklına gelmezdi. Burası ne Antalya ne İzmir ne de Ankara! İstanbullular arkasına bakmadan kaçıyor. Nedeni ise ucuz ev kiraları Türkiye'nin en kalabalık ve görkemli şehir İstanbul'da büyük göç başladı. İmkanını bulan o şehre akın ediyor. İzmir ve Ankara'dan sonra yoğun göç alan o şehir adeta İstanbulluların kaçış noktası oldu. Nedeni ise kiraların çok ucuz olması.

#1
Foto - İstanbullu akın akın o şehre göç ediyor! Ne Antalya ne İzmir ne de Ankara! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor! Kimsenin aklına gelmezdi

İç Anadolu'nun tarih kokan şehri Mevlana şehri Konya'ya büyük göç başladı. Konya'ya en çok İstanbul'dan akın var. Emlak uzmanları ise gelen göçün nedeninin ucuz kiralar olduğunu belirtti. Hem ucuz ev kiraları hem deprem riskinin az olmasından dolayı İstanbul'da yaşayanlar Konya'ya göç etmeye başladı. Konya'nın en çok göç alan ilçesi ise Meram oldu. Eskiden göç veren Konya, şimdi göç edilen il haline geldi.

#2
Foto - İstanbullu akın akın o şehre göç ediyor! Ne Antalya ne İzmir ne de Ankara! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor! Kimsenin aklına gelmezdi

Gazeteci Sadık Şimşek'in aktardığı bilgilere göre; Konya'da kira fiyatları. 5000 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Bu fiyatlar tercih edilen semtlere göre de farklılık göstermekte. Genel olarak Konya'daki kira fiyatları uygun.

#3
Foto - İstanbullu akın akın o şehre göç ediyor! Ne Antalya ne İzmir ne de Ankara! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor! Kimsenin aklına gelmezdi

Konya'nın cazip hale gelmesindeki en önemli faktörlerden biri de şehrin kültürel zenginliği. Mevlana Müzesi başta olmak üzere tarihi camiler ve medreseler, Konya'yı ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca şehirde düzenlenen Uluslararası Konya Çocuk Festivali, Konya Kitap Fuarı gibi etkinlikler de şehrin cazibesini arttırıyor.

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