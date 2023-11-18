İstanbullu akın akın o şehre göç ediyor! Ne Antalya ne İzmir ne de Ankara! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor! Kimsenin aklına gelmezdi

Valizini kapan İstanbullu o şehre göç etmeye başladı. Kimsenin aklına gelmezdi. Burası ne Antalya ne İzmir ne de Ankara! İstanbullular arkasına bakmadan kaçıyor. Nedeni ise ucuz ev kiraları Türkiye'nin en kalabalık ve görkemli şehir İstanbul'da büyük göç başladı. İmkanını bulan o şehre akın ediyor. İzmir ve Ankara'dan sonra yoğun göç alan o şehir adeta İstanbulluların kaçış noktası oldu. Nedeni ise kiraların çok ucuz olması.