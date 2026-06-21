İstanbul’da yatırımcılar bu ilçelere akın etti Tercihler değişti talepler patladı

Uzmanlara göre ulaşım projeleri yalnızca yolculuk sürelerini kısaltmıyor, aynı zamanda şehirlerin büyüme yönünü de şekillendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hayata geçirdiği metro, demir yolu ve bağlantı projeleri, konut piyasasında uzun vadeli değer oluşturan yatırımlar arasında kabul ediliyor. İstanbul'da genişleyen raylı sistem ağı sayesinde yeni yaşam alanları gelişirken, vatandaşlar da daha erişilebilir ve planlı yerleşim bölgelerine yöneliyor. Sektör temsilcileri, konut yatırımlarında artık yalnızca mevcut ulaşım imkânlarının değil, devam eden ve planlanan ulaşım projelerinin de yakından takip edildiğini belirtiyor. Birçok yatırım kararında, bölgeye gelecek metro hattı veya yeni ulaşım bağlantısının belirleyici unsur hâline geldiğine dikkat çeken uzmanlar, raylı sistem projelerinin şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişiminde kritik rol oynadığını ifade ediyor. Ulaşım altyapısına yapılan yatırımların etkisinin yalnızca trafikte değil, istihdamdan ticarete, konuttan bölgesel kalkınmaya kadar geniş bir alanda hissedildiği belirtiliyor. Kaynak : Türkiye Gazetesi