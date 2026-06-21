İstanbul’da yatırımcılar bu ilçelere akın etti Tercihler değişti talepler patladı
İstanbul genelinde son dönemde ardı ardına faaliyete geçen raylı sistem yatırımları, kent içi mobiliteyi artırmanın ötesinde gayrimenkul piyasasındaki fiyatlama ve talep dengesini de kökten değiştiriyor. Geçmişte metro entegrasyonuyla endeks üstü değer kazanan Kağıthane ve Başakşehir gibi merkezlerin ardından, yeni devreye alınan havalimanı ve Arnavutköy hatları da bazı bölgeleri yeni birincil yatırım ve yerleşim aksına dönüştürüyor.