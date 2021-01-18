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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

2021-01-18 11:10:06
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 85'e kadar çıktı.

#1
Foto - Cuma gününden itibaren başlayan kar yağışı yer yer etkisini artırarak devam ediyor.

Cuma gününden itibaren başlayan kar yağışı yer yer etkisini artırarak devam ediyor.

#2
Foto - Dün akşam saatlerinde kentin tamamına yakınında yağan kar nedeniyle İstanbul beyaza büründü.

Dün akşam saatlerinde kentin tamamına yakınında yağan kar nedeniyle İstanbul beyaza büründü.

#3
Foto - Kısıtlamanın kalkmasıyla sabah saatlerinde özel araçları ve toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kısıtlamanın kalkmasıyla sabah saatlerinde özel araçları ve toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

#4
Foto - Haliç Köprüsü ile 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Mahalle aralarında ve caddelerde de kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bazıları da yol kenarına çekerek yoğunluk oluşturdu. İBB CepTrafik uygulamasında kent trafiği yoğunluğu zaman zaman yüzde 85'e kadar çıkarken, 09.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 78 olarak ölçüldü.

Haliç Köprüsü ile 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Mahalle aralarında ve caddelerde de kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bazıları da yol kenarına çekerek yoğunluk oluşturdu. İBB CepTrafik uygulamasında kent trafiği yoğunluğu zaman zaman yüzde 85'e kadar çıkarken, 09.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 78 olarak ölçüldü.

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