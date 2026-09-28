İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yolculuk süresi 2 saate yaklaştı!
İstanbul’da gece başlayan sağanak devam ediyor. Haftanın ilk iş gününde trafik resmen felç oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul’da gece başlayan sağanak devam ediyor. Haftanın ilk iş gününde trafik resmen felç oldu.
Gece saatlerinden bu yana İstanbul'u teslim alan sağanak yağış sabah saatlerinde yoğun trafiğe neden oldu. Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.
HARİTA KIRMIZI, YOĞUNLUK YÜZDE 71 Ana arterlerde ve köprü bağlantılarında uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 71’e yükseldi.
Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, kayganlaşan zeminde sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.
ANADOLU YAKASI'NDA YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRDI Kuzey Marmara Otoyolu başta olmak üzere bazı güzergâhlarda yoğun yağmur nedeniyle görüş mesafesi azalırken, yollarda ciddi su birikintileri meydana geldi.
KARTAL'DAN KÖPRÜLERE ULAŞIM ZORLAŞTI Trafik yoğunluğunun en fazla hissedildiği noktalardan biri Kartal ve çevresi oldu. TEM üzerinden Kartal-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaki yolculuk süresi 1,5 saati aşarken, D-100 üzerinden Kartal-15 Temmuz Şehitler Köprüsü-Zincirlikuyu güzergâhında ulaşım süresi 2 saate kadar çıktı. Kartal’dan Avrasya Tüneli yönüne yapılan yolculukların da yoğunluk nedeniyle yaklaşık 1,5 saate ulaştığı belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23