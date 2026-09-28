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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yolculuk süresi 2 saate yaklaştı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yolculuk süresi 2 saate yaklaştı!

İstanbul’da gece başlayan sağanak devam ediyor. Haftanın ilk iş gününde trafik resmen felç oldu.

#1
Foto - İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yolculuk süresi 2 saate yaklaştı!

Gece saatlerinden bu yana İstanbul'u teslim alan sağanak yağış sabah saatlerinde yoğun trafiğe neden oldu. Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

#2
Foto - İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yolculuk süresi 2 saate yaklaştı!

HARİTA KIRMIZI, YOĞUNLUK YÜZDE 71 Ana arterlerde ve köprü bağlantılarında uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 71’e yükseldi.

#3
Foto - İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yolculuk süresi 2 saate yaklaştı!

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, kayganlaşan zeminde sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

#4
Foto - İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yolculuk süresi 2 saate yaklaştı!

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRDI Kuzey Marmara Otoyolu başta olmak üzere bazı güzergâhlarda yoğun yağmur nedeniyle görüş mesafesi azalırken, yollarda ciddi su birikintileri meydana geldi.

#5
Foto - İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yolculuk süresi 2 saate yaklaştı!

KARTAL'DAN KÖPRÜLERE ULAŞIM ZORLAŞTI Trafik yoğunluğunun en fazla hissedildiği noktalardan biri Kartal ve çevresi oldu. TEM üzerinden Kartal-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaki yolculuk süresi 1,5 saati aşarken, D-100 üzerinden Kartal-15 Temmuz Şehitler Köprüsü-Zincirlikuyu güzergâhında ulaşım süresi 2 saate kadar çıktı. Kartal’dan Avrasya Tüneli yönüne yapılan yolculukların da yoğunluk nedeniyle yaklaşık 1,5 saate ulaştığı belirtildi.

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