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'Bu olayı acilen çözmemiz lazım artık' tartışması: Osimhen hep sakat, artık yedek kalmalı!

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'Bu olayı acilen çözmemiz lazım artık' tartışması: Osimhen hep sakat, artık yedek kalmalı!

Galatasaray'ın makinası Osimhen ülkesi Nijerya'da tartışılmaya başlandı...

#1
Foto - 'Bu olayı acilen çözmemiz lazım artık' tartışması: Osimhen hep sakat, artık yedek kalmalı!

Nijerya'nın Madagaskar'ı 2-1 yendiği maçta sahneye çıkan genç forvet George Ilenikhena, sergilediği performans ve attığı golle Victor Osimhen'in tahtını salladı. Nijerya basını ve taraftarlar, özellikle en kritik dönemlerde sürekli sakat olan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in formayı genç yeteneğe devretmesi gerektiğini savunuyor.

#2
Foto - 'Bu olayı acilen çözmemiz lazım artık' tartışması: Osimhen hep sakat, artık yedek kalmalı!

Victor Osimhen'in en kritik maçlarda sakat kalması ülkesinde isyana neden oldu... Nijerya'nın Madagaskar'ı 2-1 yendiği maçta ilk kez forma giyen ve gol atan genç forvet oyuncusu George Ilenikhena, adeta Galatasaray'ın yıldızını unutturdu.

#3
Foto - 'Bu olayı acilen çözmemiz lazım artık' tartışması: Osimhen hep sakat, artık yedek kalmalı!

Sosyal medyada hızla yayılan yorumlarda, Galatasaray'ın golcüsünün yaşadığı sakatlık süreçlerine dikkat çekilerek genç oyuncunun ilk 11'e monte edilmesi gerektiği savunuldu.

#4
Foto - 'Bu olayı acilen çözmemiz lazım artık' tartışması: Osimhen hep sakat, artık yedek kalmalı!

Taraftarların en çok paylaştığı, "Osimhen 0 formda olsa bile Ilenikhena artık onun önünde ilk 11'de başlamalı" yorumu gündeme damga vurdu. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Victor Osimhen ise mücadeleyi tribünden takip etti. Yıldız futbolcu, karşılaşmanın ardından sahaya inerek takım arkadaşlarının galibiyet sevincine ortak oldu.

#5
Foto - 'Bu olayı acilen çözmemiz lazım artık' tartışması: Osimhen hep sakat, artık yedek kalmalı!

Nijerya Teknik Direktörü Éric Chelle, maç sonu yaptığı değerlendirmede Osimhen'in desteğine de dikkat çekti. Chelle, "Teknik olarak en iyi oyunumuz değildi ancak oyuncularımın zihniyetinden memnunum. Victor'un (Osimhen) burada takımla birlikte olması ve desteğini hissettirmesi bizim için çok kıymetli. Bu durum, yeni bir ruh inşa ettiğimizin en büyük göstergesi" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - 'Bu olayı acilen çözmemiz lazım artık' tartışması: Osimhen hep sakat, artık yedek kalmalı!

Saha içindeki geleceği tartışılan Osimhen, saha dışında ise takdir toplamaya devam ediyor. Nijeryalı ünlü içerik üreticisi Mr Macaroni (Debo Adebayo), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmişte yaşadığı ciddi maddi kriz döneminde kendisine destek olan isimleri açıklarken Victor Osimhen'e de özel olarak teşekkür etti.

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