'Bu olayı acilen çözmemiz lazım artık' tartışması: Osimhen hep sakat, artık yedek kalmalı!

Nijerya Teknik Direktörü Éric Chelle, maç sonu yaptığı değerlendirmede Osimhen'in desteğine de dikkat çekti. Chelle, "Teknik olarak en iyi oyunumuz değildi ancak oyuncularımın zihniyetinden memnunum. Victor'un (Osimhen) burada takımla birlikte olması ve desteğini hissettirmesi bizim için çok kıymetli. Bu durum, yeni bir ruh inşa ettiğimizin en büyük göstergesi" ifadelerini kullandı.