Türk dünyasının ticari rolü artıyor! TDT’nin ticaret hacmi 1,27 trilyon dolar

Türk dünyasının geçen yıl yüzde 6,86'lık ortalama büyüme oranına ulaştığı ve bunun küresel ortalamanın iki katından fazla olduğunun belirtildiği çalışmada, bölgenin güçlü ekonomik performansına işaret ediliyor. Dergide, Türk Devletleri Teşkilatı içi ticaretin artırılması, yatırım ve iş ortamının geliştirilmesi, bağlantısallığın güçlendirilmesi, ticaret engellerinin azaltılması, KOBİ'lerin desteklenmesi ve sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik adımların önemine işaret ediliyor. TDT ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonun önemli ayaklarından birini de ulaştırma altyapısının geliştirilmesi oluşturuyor. Çalışmada, Orta Koridor'un Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan güvenilir, verimli ve güvenli bir güzergah olarak stratejik öneminin arttığı vurgulanıyor.