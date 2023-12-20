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İstanbul’da sis etkili oldu: Kartpostallık manzara

2023-12-20 11:13:31
İstanbul’da sis etkili oldu: Kartpostallık manzara

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

#1
Foto - İstanbul’da sis etkili oldu: Kartpostallık manzara

İstanbul genelinde hakim olan yoğun sis havadan görüntülendi.

#2
Foto - İstanbul’da sis etkili oldu: Kartpostallık manzara

Görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Kulesi gibi İstanbul'un simge yapıların yanı sıra gökdelenler de sis bulutları arasında kayboldu.

#3
Foto - İstanbul’da sis etkili oldu: Kartpostallık manzara

Sis nedeniyle ortaya çıkan kartpostallık manzara dron kamerasına yansıdı.

#4
Foto - İstanbul’da sis etkili oldu: Kartpostallık manzara

İşte o görüntüler...

#5
Foto - İstanbul’da sis etkili oldu: Kartpostallık manzara

İşte o görüntüler...

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