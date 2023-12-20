2023-12-20 11:13:31 İstanbul’da sis etkili oldu: Kartpostallık manzara
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.
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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.
İstanbul genelinde hakim olan yoğun sis havadan görüntülendi.
Görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Kulesi gibi İstanbul'un simge yapıların yanı sıra gökdelenler de sis bulutları arasında kayboldu.
Sis nedeniyle ortaya çıkan kartpostallık manzara dron kamerasına yansıdı.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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