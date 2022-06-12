  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
7
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

2022-06-12 08:08:18
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam ediyor.

#1
Foto - Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde sabaha karşı başlayan sağanak, yer yer etkisini gösteriyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde sabaha karşı başlayan sağanak, yer yer etkisini gösteriyor.

#2
Foto - Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların ıslanmamak için duraklara sığındığı görüldü.

Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların ıslanmamak için duraklara sığındığı görüldü.

#3
Foto - D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.

#4
Foto - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkışlarında da trafiğin yağış nedeniyle yavaş ilerlediği gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkışlarında da trafiğin yağış nedeniyle yavaş ilerlediği gözlendi.

#5
Foto - Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

#6
Foto - Bu arada yağışın etkisiyle Kadıköy ve Bayrampaşa'da ağaç devrilirken, çeşitli ilçelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Bu arada yağışın etkisiyle Kadıköy ve Bayrampaşa'da ağaç devrilirken, çeşitli ilçelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

AK Partili Özhaseki, o sözlerine açıklık getirdi
Gündem

AK Partili Özhaseki, o sözlerine açıklık getirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Siyasete elveda demek üzere olan birisiyim" söyleminin çarpıtıldığını belirterek, "Söylem..
Dünyayı ayağa kaldıran gizemli uçak! Her yerde onu arıyorlar, şimdi de yanı başımıza geldi
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran gizemli uçak! Her yerde onu arıyorlar, şimdi de yanı başımıza geldi

Avrupa'da birçok ülkenin hava sahasına izinsiz giriş yapan gizemli uçak her yerde aranıyor. Konuyla ilgili Bulgaristan'dan açıklama geldi...
'Zinaya giden yolları kapatmak suç, soyunana methiyeler düzmek çağdaşlık!'
İSLAM

'Zinaya giden yolları kapatmak suç, soyunana methiyeler düzmek çağdaşlık!'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, ailenin önemine vurgu yaparak, "Zinaya giden yolları kapatmaya çağırmak suç, soyunan kadına methiyeler düzmek i..
Olacaklara hazır olun! Dolar savaş yeni başlıyor!
Ekonomi

Olacaklara hazır olun! Dolar savaş yeni başlıyor!

Uzmanlar Çin ile Rusya arasındaki ulusal para kullanma ittifakının nihai amacının küresel ekonomide ABD'nin kontrolünden çıkılarak bağımsız ..
İstanbul'da çılgın metro yolculuğu
Gündem

İstanbul'da çılgın metro yolculuğu

Yenikapı-Seyrantepe Hacıosman hattında bir metro aracının kapısı açık şekilde seferine devam ettiği anlar kameralar tarafından kaydedildi...
Jahrein'den Ekrem İmamoğlu'na çok ağır sözler!
Medya

Jahrein'den Ekrem İmamoğlu'na çok ağır sözler!

Sosyal medyada Jahrein ismini kullanan Ahmet Sonuç, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23