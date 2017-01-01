İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! İşte o anlar...
İstanbul Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemideki 16 mürettebatın tamamı halata yerleştirilen bir sepete bindirilme ile gerçekleştirilen ve adına varagele denilen sistemle kurtarılarak karaya çıkartıldı. Gemideki gerilen iple kıyıya çekilen mürettebattan bir kişinin elinde bavul olduğu görüldü.
Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya oturan Komor Adaları bandralı kargo gemisinde mahsur kalan 16 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler kıyıdan uzatılan iple mürettebatı tek tek kıyıya çıkarıyor. Gemideki gerilen iple kıyıya çekilen mürettebattan bir kişinin elinde bavul olduğu görüldü.
Olay saat 04.30'da Riva Sahilköy beldesi 2 mil açığında meydana geldi. Komor Adaları bandralı 127 metre uzunluğundaki Natalıa adlı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları yönlendirildi.
Kuru yük gemisinin Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu.
Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır bekletildi.
Daha sonra makine arızasını gidererek İstanbul Boğazı girişine doğru hareket eden gemi, ağır hava şartları nedeniyle sahile 0,5 mil mesafede tekrar demirledi.
Gemi, hava şartlarının ağırlaşması sebebiyle demir tarayarak Karaburun mevkisinde saat 09.00 sularında kıçtan karaya oturdu. İçinde 16 personelin bulunduğu gemiden su alma, çevre kirliliği, ölü veya yaralı olduğu bilgisi rapor edilmedi.
Kurtarma-7 denizden, kıyı tahliye ekibi de karadan olay yerine sevk edildi. Nene Hatun Kurtarma Gemisi de olay yerine intikal etti. Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri de görevlendirdi.
Gemideki 16 personel için kurtarma çalışması başladı. Bunun için karadan gemiye halatlar çekildi. 16 kişilik mürettebat, halatların üzerindeki sepetlerle kurtarıldı.