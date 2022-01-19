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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

2022-01-19 07:10:51
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

#1
Foto - Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da zaman zaman kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağışın olduğu bölgelerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da zaman zaman kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağışın olduğu bölgelerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

#2
Foto - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy ve Sancaktepe bağlantılarında sürücüler kar nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşadı. Avrupa Yakası'nda da Başakşehir ve Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışı başladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy ve Sancaktepe bağlantılarında sürücüler kar nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşadı. Avrupa Yakası'nda da Başakşehir ve Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışı başladı.

#3
Foto - İstanbul'da kar yağışı...

İstanbul'da kar yağışı...

#4
Foto - İstanbul'da kar yağışı...

İstanbul'da kar yağışı...

#5
Foto - İstanbul'da kar yağışı...

İstanbul'da kar yağışı...

#6
Foto - İstanbul'da kar yağışı...

İstanbul'da kar yağışı...

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