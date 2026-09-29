Eski AK Parti MKYK üyesi Birinci’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya çok sert sözler: “Hiç mi vicdanınız, Allah korkunuz yok?”

Birinci, Kaya'ya yönelik paylaşımında, "Hiç mi vicdan yok, Allah'a iman da mı yok? Bütün insanların zararından sizler sorumlusunuz" ifadelerini kullandı. Birinci, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye, millete bu kötülüğü nasıl yapabildiniz? Hiç mi vicdan yok. Allah'a iman, Allah korkusu ve sair de mi yok? Ahiret gününe iman da mı yok?