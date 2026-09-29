Eski AK Parti MKYK üyesi Birinci’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya çok sert sözler: “Hiç mi vicdanınız, Allah korkunuz yok?”
Borsadaki fon soruşturması kapsamında eşiyle birlikte 2,17 milyar lira çektiği iddia edilen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya, AK Parti'den ihraç edilen eski MKYK üyesi Mücahit Birinci çok sert ifadelerle yüklendi. Sosyal medya hesabından ateş püsküren Birinci, standart dar gelirli yatırımcıların paralarının eridiğini ve binlerce insanın mağdur edildiğini belirterek sert sorular yöneltti.