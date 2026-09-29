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Eski AK Parti MKYK üyesi Birinci’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya çok sert sözler: “Hiç mi vicdanınız, Allah korkunuz yok?” Türkiye'ye asrın yanlışını yapan Ukraynalı komutanla ilgili flaş gelişme: Başına ödül koyuldu Erdoğan’ın eski metin yazarından fon krizi sonrası olay uyarı: “Bu pisliğe bulaşanlar itiraf etsin, AK Parti teşkilatına bedel ödetmeyin” Binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeden olay talep: Uçaklar Türkiye'ye peş peşe havalansın istiyoruz İstanbul’da kar sürprizi! Dikkat çeken kış tablosu ortaya çıktı Saxo Bank'tan altın için 1 Ekim uyarısı geldi! Kızıldeniz alev alev, Husiler boğaza dayandı! Yemen’den son dakika kararı: Türkiye savaşa dahil olacak mı? Ortalık yangın yeriyken Afrika ülkesi 'büyüklüğü 4 milyar dolar' diyerek dünyaya ilan etti: Türkiye ile anlaştık Fon soruşturmasında AK Parti’de yeni istifalar mı gelecek? Fatma Betül Sayan Kaya, Erdoğan’a ulaşmak isteyince olanlar olmuş Ormanların altın madeni gibi! Kilosu 900 lirayı gören o lezzeti toplayanlar köşeyi dönüyor
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Eski AK Parti MKYK üyesi Birinci’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya çok sert sözler: "Hiç mi vicdanınız, Allah korkunuz yok?"

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Eski AK Parti MKYK üyesi Birinci’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya çok sert sözler: “Hiç mi vicdanınız, Allah korkunuz yok?”

Borsadaki fon soruşturması kapsamında eşiyle birlikte 2,17 milyar lira çektiği iddia edilen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya, AK Parti'den ihraç edilen eski MKYK üyesi Mücahit Birinci çok sert ifadelerle yüklendi. Sosyal medya hesabından ateş püsküren Birinci, standart dar gelirli yatırımcıların paralarının eridiğini ve binlerce insanın mağdur edildiğini belirterek sert sorular yöneltti.

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#1
Foto - Eski AK Parti MKYK üyesi Birinci’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya çok sert sözler: "Hiç mi vicdanınız, Allah korkunuz yok?"

Borsadaki fon soruşturmasında yeni bir tartışma gündeme geldi. Soruşturma kapsamında, eşiyle birlikte borsadan 2,17 milyar lira çektiği iddia edilen ve ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya, AK Parti'den ihraç edilen eski MKYK üyesi Mücahit Birinci sert sözlerle tepki gösterdi.

#2
Foto - Eski AK Parti MKYK üyesi Birinci’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya çok sert sözler: "Hiç mi vicdanınız, Allah korkunuz yok?"

Birinci, Kaya'ya yönelik paylaşımında, "Hiç mi vicdan yok, Allah'a iman da mı yok? Bütün insanların zararından sizler sorumlusunuz" ifadelerini kullandı. Birinci, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye, millete bu kötülüğü nasıl yapabildiniz? Hiç mi vicdan yok. Allah'a iman, Allah korkusu ve sair de mi yok? Ahiret gününe iman da mı yok?

#3
Foto - Eski AK Parti MKYK üyesi Birinci’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya çok sert sözler: "Hiç mi vicdanınız, Allah korkunuz yok?"

Yahu sen MYK MKYK Vekil Genel Başkan Yardımcısı Bakan... Herşey olmuşsun... Fon sisteminde, millete batacak kağıtları tıkamaya nasıl utanmadın. Fon uçtu güven kazandı uçtu güven kazandı, haber aldınız patlatacaklar, tam zamanında eldekileri çıkarıp tıkadınız... Dahası tüm Borsa sistemine milyarlarca lira zarar verdiniz. Bütün insanların zararından sizler sorumlusunuz. Yahu siz Türkiye'yi hiç mi sevmediniz?

#4
Foto - Eski AK Parti MKYK üyesi Birinci’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya çok sert sözler: "Hiç mi vicdanınız, Allah korkunuz yok?"

Bu milleti hiç mi sevmediniz? Bunu millete nasıl yaptınız? Bakın 10 gündür mesaj kutum, borsada bulunan ne fona ne başka bir işe bulaşmamış standart dar gelirli yatırımcıların mesajları ile dolu. Hisseleri 10 gündür taban gidiyor. Hisse satışı yapamıyorlar. Alıcı yok. Paraları gözlerinin önünde eriyor. Kiminin okul taksidi, kiminin hastane parası, kiminin kredi kart parası..."

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